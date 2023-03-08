https://sputniknews.com.tr/20230308/vapurda-sokak-kopegi-krizi-kaptan-seferi-iptal-etti-1067981750.html
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle, kaptan seferi iptal etti. Vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi ve köpeklerin düzenli olarak... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T13:13+0300
2023-03-08T13:13+0300
2023-03-08T13:47+0300
yaşam
köpek
vapur
kaptan
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Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09.15'te yapılması planlanan sefer iptal edildi. Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi. Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana tepki gösterdi. Şehir Hatları: İnceleme başlatıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, sahipsiz bir köpeğin Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesi nedeniyle yaşanan gecikmeye ilişkin inceleme başlatıldığını bildirildi.Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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köpek, vapur, kaptan
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
13:13 08.03.2023 (güncellendi: 13:47 08.03.2023) Abone ol
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle, kaptan seferi iptal etti. Vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi ve köpeklerin düzenli olarak vapura bindiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, olayın ardından inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09.15'te yapılması planlanan sefer iptal edildi.
Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi. Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi.
Yolcular ise kaptana tepki gösterdi.
Şehir Hatları: İnceleme başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, sahipsiz bir köpeğin Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesi nedeniyle yaşanan gecikmeye ilişkin inceleme başlatıldığını bildirildi.
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.
Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.