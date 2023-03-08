Türkiye
SON DAKİKA | YÖK Başkanı: Üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez kontenjan ayırdık
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230308/vapurda-sokak-kopegi-krizi-kaptan-seferi-iptal-etti-1067981750.html
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle, kaptan seferi iptal etti. Vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi ve köpeklerin düzenli olarak... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T13:13+0300
2023-03-08T13:47+0300
yaşam
köpek
vapur
kaptan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067981542_0:487:828:953_1920x0_80_0_0_99845409a5a5f902f09b3bf12b7e335b.jpg
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09.15'te yapılması planlanan sefer iptal edildi. Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi. Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana tepki gösterdi. Şehir Hatları: İnceleme başlatıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, sahipsiz bir köpeğin Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesi nedeniyle yaşanan gecikmeye ilişkin inceleme başlatıldığını bildirildi.Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/kahraman-kopek-dora-deprem-aninda-kendisini-siper-etti-2-cocugu-kurtardi-1067872816.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067981542_0:410:828:1031_1920x0_80_0_0_21013fab4a4d46955bfce016ec5dce37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, vapur, kaptan
köpek, vapur, kaptan

Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti

13:13 08.03.2023 (güncellendi: 13:47 08.03.2023)
© İHA / İZZET AYDINVapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA / İZZET AYDIN
Abone olTelegram
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle, kaptan seferi iptal etti. Vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi ve köpeklerin düzenli olarak vapura bindiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, olayın ardından inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09.15'te yapılması planlanan sefer iptal edildi.
Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi. Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi.
Yolcular ise kaptana tepki gösterdi.

Şehir Hatları: İnceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, sahipsiz bir köpeğin Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesi nedeniyle yaşanan gecikmeye ilişkin inceleme başlatıldığını bildirildi.
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.
Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
MULTİMEDYA
Köpek Dora deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı
6 Mart, 14:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала