Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230306/kahraman-kopek-dora-deprem-aninda-kendisini-siper-etti-2-cocugu-kurtardi-1067872816.html
Köpek Dora deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı
Köpek Dora deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı
Hatay'da 'Dora' isimli köpek, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu. Köpeğin sahipleri ise, "Dora bir nevi hayatımızı kurtardı. Yaptığı... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T14:36+0300
2023-03-06T14:44+0300
multimedya
köpek
deprem
fotoğraf
koruma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067871071_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_ec6b031f9a50d7a1116da7c394ab69e6.jpg
https://sputniknews.com.tr/20230302/enkazdan-cikinca-kopek-korkusunu-unutup-kurtarma-kopegine-sarildi-1067705141.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067871071_385:0:3114:2047_1920x0_80_0_0_cf67e8868cd420ef802301d99868bfaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, deprem, fotoğraf, koruma
köpek, deprem, fotoğraf, koruma

Köpek Dora deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı

14:36 06.03.2023 (güncellendi: 14:44 06.03.2023)
© İHAKahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Hatay'da 'Dora' isimli köpek, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu. Köpeğin sahipleri ise, "Dora bir nevi hayatımızı kurtardı. Yaptığı kahramanlıktan sonra onu daha çok sevmeye başladık" dedi.
© İHAKahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da deprem anında ilginç bir olay yaşandı. Özçelik ailesinin iki yıl önce sahiplendiği 'Dora' isimli Dogo Argentino cinsi köpek, depremden saniyeler önce sahiplerini uyarmak için havlamaya başladı ancak ev halkı olağandışı bir durum olmadığını düşünerek, havlayışa aldırış etmedi. Saatler 04.17’yi gösterip, yaşadıkları ev şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığında ise Özçelik ailesinin ömürlerinin sonuna kadar unutamayacağı o olay yaşandı. İki yaşındaki köpek, evin iki çocuğu Çınar ve Mehmet Özçelik’i yere düşürüp üzerlerine yattı. Dora, büyük bir sadakat örneği sergileyerek deprem sarsıntısı sona erene kadar çocukların üzerinden ayrılmadı.
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da deprem anında ilginç bir olay yaşandı. Özçelik ailesinin iki yıl önce sahiplendiği 'Dora' isimli Dogo Argentino cinsi köpek, depremden saniyeler önce sahiplerini uyarmak için havlamaya başladı ancak ev halkı olağandışı bir durum olmadığını düşünerek, havlayışa aldırış etmedi. Saatler 04.17’yi gösterip, yaşadıkları ev şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığında ise Özçelik ailesinin ömürlerinin sonuna kadar unutamayacağı o olay yaşandı. İki yaşındaki köpek, evin iki çocuğu Çınar ve Mehmet Özçelik’i yere düşürüp üzerlerine yattı. Dora, büyük bir sadakat örneği sergileyerek deprem sarsıntısı sona erene kadar çocukların üzerinden ayrılmadı.
© İHAO anları anlatan köpeğin sahibi Arda Özçelik, Dora’nın deprem anında binadan çıkacağını düşündüğünü ancak onun bunu yapmadığını ve aksine sarsıntı sona erene kadar kardeşlerini koruduğunu söyledi. Dora’nın üzerine siper olduğu çocuklardan Çınar Özçelik ise, yaptığı bu kahramanlıktan sonra onu daha çok sevdiğini belirtti.
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
O anları anlatan köpeğin sahibi Arda Özçelik, Dora’nın deprem anında binadan çıkacağını düşündüğünü ancak onun bunu yapmadığını ve aksine sarsıntı sona erene kadar kardeşlerini koruduğunu söyledi. Dora’nın üzerine siper olduğu çocuklardan Çınar Özçelik ise, yaptığı bu kahramanlıktan sonra onu daha çok sevdiğini belirtti.
© İHADora'nın hayatlarını kurtardığını söyleyen Arda Özçelik, “Dora ilk başta bağırarak bizi uyardı, ben kale almadım. Deprem başlayınca ailem için içeri geçtim. Kardeşlerimi kapıya kadar getirdim. Sonra geriye dönüp Dora’yı odasından saldım. Ben binadan çıkar diye düşünüyordum ama Dora çıkmamış, kardeşlerimizi yere düşürüp üzerlerine yatmıştı. Annem ve ninem bir odada sıkışıp kalmıştı. Ben onları çıkartmakla uğraşıyordum. Geri gittiğimde kardeşlerim hala yerde ve Dora üzerlerindeydi. Ben evden çıkana kadar, ailemin hepsi çıkana kadar o çıkmamıştı. İki senedir bende, kendisi iki yaşında. İki senedir birlikteyiz ve sayısız sadakatini gördüm. Bununla birlikte köpeğime daha da bağlandım. Dora bir nevi hayatımızı kurtardı” dedi.
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Dora'nın hayatlarını kurtardığını söyleyen Arda Özçelik, “Dora ilk başta bağırarak bizi uyardı, ben kale almadım. Deprem başlayınca ailem için içeri geçtim. Kardeşlerimi kapıya kadar getirdim. Sonra geriye dönüp Dora’yı odasından saldım. Ben binadan çıkar diye düşünüyordum ama Dora çıkmamış, kardeşlerimizi yere düşürüp üzerlerine yatmıştı. Annem ve ninem bir odada sıkışıp kalmıştı. Ben onları çıkartmakla uğraşıyordum. Geri gittiğimde kardeşlerim hala yerde ve Dora üzerlerindeydi. Ben evden çıkana kadar, ailemin hepsi çıkana kadar o çıkmamıştı. İki senedir bende, kendisi iki yaşında. İki senedir birlikteyiz ve sayısız sadakatini gördüm. Bununla birlikte köpeğime daha da bağlandım. Dora bir nevi hayatımızı kurtardı” dedi.
© İHAKöpekleri Dora’nın gösterdiği sadakati anlatan 12 yaşındaki Çınar Özçelik ise, “O gece 04.17’de ben yatakta yatıyordum. Yanımda dedem vardı. Deprem başladığında ben başımı duvara vurdum. Sonra çıktım dışarı, içeriye doğru koştum ve babamı gördüm. Sonra ağabeyim köpeği saldı, köpek de koşup üstümüze yattı. Dora iki senedir bizde, onu çok seviyorum. Kendini siper etti, sonra kalçasına taş gibi bir şey düştü. Kalçasında ağır hasar oluştu. Şu an durumu iyi, tedavi ettirdik. Bu yaptığı kahramanlıktan sonra onu abartısız daha fazla sevmeye başladık” diye konuştu.
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Köpekleri Dora’nın gösterdiği sadakati anlatan 12 yaşındaki Çınar Özçelik ise, “O gece 04.17’de ben yatakta yatıyordum. Yanımda dedem vardı. Deprem başladığında ben başımı duvara vurdum. Sonra çıktım dışarı, içeriye doğru koştum ve babamı gördüm. Sonra ağabeyim köpeği saldı, köpek de koşup üstümüze yattı. Dora iki senedir bizde, onu çok seviyorum. Kendini siper etti, sonra kalçasına taş gibi bir şey düştü. Kalçasında ağır hasar oluştu. Şu an durumu iyi, tedavi ettirdik. Bu yaptığı kahramanlıktan sonra onu abartısız daha fazla sevmeye başladık” diye konuştu.
© İHAÖzçelik ailesi, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremin ardından Defne ilçesinde Kocaeli Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kente yerleşti. Dora’nın çadır kentteki çocuklar tarafından çok sevildiği, onu görmek isteyenlerin Özçelik ailesinin çadırını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.
Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper etti, 2 çocuğu kurtardı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Özçelik ailesi, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremin ardından Defne ilçesinde Kocaeli Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kente yerleşti. Dora’nın çadır kentteki çocuklar tarafından çok sevildiği, onu görmek isteyenlerin Özçelik ailesinin çadırını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.
1/5
© İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da deprem anında ilginç bir olay yaşandı. Özçelik ailesinin iki yıl önce sahiplendiği 'Dora' isimli Dogo Argentino cinsi köpek, depremden saniyeler önce sahiplerini uyarmak için havlamaya başladı ancak ev halkı olağandışı bir durum olmadığını düşünerek, havlayışa aldırış etmedi. Saatler 04.17’yi gösterip, yaşadıkları ev şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığında ise Özçelik ailesinin ömürlerinin sonuna kadar unutamayacağı o olay yaşandı. İki yaşındaki köpek, evin iki çocuğu Çınar ve Mehmet Özçelik’i yere düşürüp üzerlerine yattı. Dora, büyük bir sadakat örneği sergileyerek deprem sarsıntısı sona erene kadar çocukların üzerinden ayrılmadı.
2/5
© İHA
O anları anlatan köpeğin sahibi Arda Özçelik, Dora’nın deprem anında binadan çıkacağını düşündüğünü ancak onun bunu yapmadığını ve aksine sarsıntı sona erene kadar kardeşlerini koruduğunu söyledi. Dora’nın üzerine siper olduğu çocuklardan Çınar Özçelik ise, yaptığı bu kahramanlıktan sonra onu daha çok sevdiğini belirtti.
3/5
© İHA
Dora'nın hayatlarını kurtardığını söyleyen Arda Özçelik, “Dora ilk başta bağırarak bizi uyardı, ben kale almadım. Deprem başlayınca ailem için içeri geçtim. Kardeşlerimi kapıya kadar getirdim. Sonra geriye dönüp Dora’yı odasından saldım. Ben binadan çıkar diye düşünüyordum ama Dora çıkmamış, kardeşlerimizi yere düşürüp üzerlerine yatmıştı. Annem ve ninem bir odada sıkışıp kalmıştı. Ben onları çıkartmakla uğraşıyordum. Geri gittiğimde kardeşlerim hala yerde ve Dora üzerlerindeydi. Ben evden çıkana kadar, ailemin hepsi çıkana kadar o çıkmamıştı. İki senedir bende, kendisi iki yaşında. İki senedir birlikteyiz ve sayısız sadakatini gördüm. Bununla birlikte köpeğime daha da bağlandım. Dora bir nevi hayatımızı kurtardı” dedi.
4/5
© İHA
Köpekleri Dora’nın gösterdiği sadakati anlatan 12 yaşındaki Çınar Özçelik ise, “O gece 04.17’de ben yatakta yatıyordum. Yanımda dedem vardı. Deprem başladığında ben başımı duvara vurdum. Sonra çıktım dışarı, içeriye doğru koştum ve babamı gördüm. Sonra ağabeyim köpeği saldı, köpek de koşup üstümüze yattı. Dora iki senedir bizde, onu çok seviyorum. Kendini siper etti, sonra kalçasına taş gibi bir şey düştü. Kalçasında ağır hasar oluştu. Şu an durumu iyi, tedavi ettirdik. Bu yaptığı kahramanlıktan sonra onu abartısız daha fazla sevmeye başladık” diye konuştu.
5/5
© İHA
Özçelik ailesi, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremin ardından Defne ilçesinde Kocaeli Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kente yerleşti. Dora’nın çadır kentteki çocuklar tarafından çok sevildiği, onu görmek isteyenlerin Özçelik ailesinin çadırını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.
Mehmet Çabuk ve kurtarma köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı
2 Mart, 12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала