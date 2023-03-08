https://sputniknews.com.tr/20230308/trabzonsporda-ahmet-agaoglunun-istifasi-kabul-edildi-1067962561.html

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi

Trabzonspor’daki başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası yönetim kurulunca kabul edildi. Adaylığını duyuran... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T00:21+0300

2023-03-08T00:21+0300

2023-03-08T00:21+0300

spor

trabzonspor

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

ahmet ağaoğlu

istifa

spor toto süper lig

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/06/1051471279_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_9e43d2e4e9584e29589c843952c78e05.jpg

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından olağan üstü kongre sürecine gidilirken, başkan vekili ve asbaşkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabul edildiği ve yerine Ertuğrul Doğan’ın görev yapacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulu üyeliğine ise ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sami Karaman’ın getirildiği de bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230307/bursaspor-ve-kulup-gorevlileri-pfdkya-sevk-edildi-1067959600.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), ahmet ağaoğlu, istifa, spor toto süper lig, futbol