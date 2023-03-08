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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi
Trabzonspor’daki başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası yönetim kurulunca kabul edildi. Adaylığını duyuran... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T00:21+0300
2023-03-08T00:21+0300
spor
trabzonspor
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
ahmet ağaoğlu
istifa
spor toto süper lig
futbol
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Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından olağan üstü kongre sürecine gidilirken, başkan vekili ve asbaşkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabul edildiği ve yerine Ertuğrul Doğan’ın görev yapacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulu üyeliğine ise ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sami Karaman’ın getirildiği de bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/bursaspor-ve-kulup-gorevlileri-pfdkya-sevk-edildi-1067959600.html
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trabzonspor, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), ahmet ağaoğlu, istifa, spor toto süper lig, futbol
trabzonspor, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), ahmet ağaoğlu, istifa, spor toto süper lig, futbol

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi

00:21 08.03.2023
© İHAAhmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA
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Trabzonspor’daki başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası yönetim kurulunca kabul edildi. Adaylığını duyuran asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın kongreye kadar kulüp başkanlığına vekalet edeceği açıklandı.
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından olağan üstü kongre sürecine gidilirken, başkan vekili ve asbaşkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabul edildiği ve yerine Ertuğrul Doğan’ın görev yapacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulu üyeliğine ise ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sami Karaman’ın getirildiği de bildirildi.
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