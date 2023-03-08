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https://sputniknews.com.tr/20230308/mahkemeden-karar-eski-esine-evlilikleri-boyunca-yaptigi-ev-isleri-icin-200-bin-euro-odeyecek-1067971591.html
Mahkemeden karar: Eski eşine evlilikleri boyunca yaptığı ev işleri için 200 bin euro ödeyecek
Mahkemeden karar: Eski eşine evlilikleri boyunca yaptığı ev işleri için 200 bin euro ödeyecek
İspanya'da mahkeme, bir adamın eski eşine evlilikleri boyunca 25 yılda yaptığı ücretsiz ev işleri için yaklaşık 200 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T10:07+0300
2023-03-08T10:07+0300
yaşam
boşanma
tazminat
mahkeme
ev işi
ispanya
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İspanyol mahkemesi, bir iş insanının eski eşine, evlilikleri boyunca asgari ücret üzerinden 25 yıl boyunca parası ödenmeyen ev içi emeği için tazminat ödemesine karar verdi.Ivana Moral'in kocası, bugün kamuoyuna açıklanan rekor boşanma anlaşmasına göre kendisine 204 bin 624 euro ödeyecek.iNews'in aktardığına göre, İspanya'nın güneyindeki Velez-Malaga'daki mahkemede görev yapan Yargıç Laura Ruiz Alaminos, bu rakamı çiftin evlilikleri boyunca aldıkları yıllık asgari ücrete göre hesapladı.Ayrılan çiftin iki kızları var ve kararda Ivana'nın evlilikleri boyunca neredeyse tüm zamanını ailesine bakarak ve ev hanımı olarak çalışarak geçirdiği belirtiliyor.Çocuklara da aylık ödeme yapacakIvana'nın kocası ayrıca kendisine ayda 500 euro tutarında emekli maaşı ve şu anda 20 ve 14 yaşlarında olan iki kızına da 400 ve 600 Sterlin ödemek zorunda.Eski eşiyle 1995'te evlenen ve 2020'de boşanmak isteyen iki çocuk annesi kadın, yıllarca süren sıkı çalışmanın ardından gelen bu ödemeden memnun olduğunu söyledi.'İstismar vakası olduğu ortaya çıktı'Ivana Moral, "Evliliğim sona erdikten sonra geriye hiçbir şey kalmadan (eski kocam tarafından) maddi olarak tamamen dışlanmamın bir istismar vakası olduğu açıktı, bu yüzden tüm zamanımı, enerjimi ve sevgimi aileye harcadığım onca yıldan sonra bana ve kızlarıma hiçbir şey kalmadı" dedi.Moral, "Kocamı işinde ve ailede bir anne ve baba olarak destekliyordum. Onun mali işlerine erişimime asla izin verilmedi; her şey onun adınaydı" ifadelerini kullandı.Ev dışında çalışmasını istememişCadena Ser radyosuna konuşan Ivana, kocasının kendisinin ev dışında 'çalışmasını istemediğini' de dile getirdi.Ivana'nın sadece sahibi olduğu spor salonlarında çalışmasına izin veriyor, burada 'halkla ilişkileri yürütüyor ve gözlemcilik' yapıyordu.Ivana, "Kendimi sadece ev işlerine, kocama ve eve bakmaya adadım. Ev işlerini yapmak gibi özel bir rol üstlenmeme neden oldu, öyle ki 'başka pek bir şey yapamadığım bir yerdeydim'" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/tom-brady-ve-gisele-bundchen-cifti-13-yillik-evliliklerini-sonlandirdi-1062898068.html
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boşanma, tazminat, mahkeme, ev işi, ispanya
boşanma, tazminat, mahkeme, ev işi, ispanya

Mahkemeden karar: Eski eşine evlilikleri boyunca yaptığı ev işleri için 200 bin euro ödeyecek

10:07 08.03.2023
© DHAev - temizlik - ev temizliği
ev - temizlik - ev temizliği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© DHA
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İspanya'da mahkeme, bir adamın eski eşine evlilikleri boyunca 25 yılda yaptığı ücretsiz ev işleri için yaklaşık 200 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.
İspanyol mahkemesi, bir iş insanının eski eşine, evlilikleri boyunca asgari ücret üzerinden 25 yıl boyunca parası ödenmeyen ev içi emeği için tazminat ödemesine karar verdi.
Ivana Moral'in kocası, bugün kamuoyuna açıklanan rekor boşanma anlaşmasına göre kendisine 204 bin 624 euro ödeyecek.
iNews'in aktardığına göre, İspanya'nın güneyindeki Velez-Malaga'daki mahkemede görev yapan Yargıç Laura Ruiz Alaminos, bu rakamı çiftin evlilikleri boyunca aldıkları yıllık asgari ücrete göre hesapladı.
Ayrılan çiftin iki kızları var ve kararda Ivana'nın evlilikleri boyunca neredeyse tüm zamanını ailesine bakarak ve ev hanımı olarak çalışarak geçirdiği belirtiliyor.

Çocuklara da aylık ödeme yapacak

Ivana'nın kocası ayrıca kendisine ayda 500 euro tutarında emekli maaşı ve şu anda 20 ve 14 yaşlarında olan iki kızına da 400 ve 600 Sterlin ödemek zorunda.
Eski eşiyle 1995'te evlenen ve 2020'de boşanmak isteyen iki çocuk annesi kadın, yıllarca süren sıkı çalışmanın ardından gelen bu ödemeden memnun olduğunu söyledi.

'İstismar vakası olduğu ortaya çıktı'

Ivana Moral, "Evliliğim sona erdikten sonra geriye hiçbir şey kalmadan (eski kocam tarafından) maddi olarak tamamen dışlanmamın bir istismar vakası olduğu açıktı, bu yüzden tüm zamanımı, enerjimi ve sevgimi aileye harcadığım onca yıldan sonra bana ve kızlarıma hiçbir şey kalmadı" dedi.
Moral, "Kocamı işinde ve ailede bir anne ve baba olarak destekliyordum. Onun mali işlerine erişimime asla izin verilmedi; her şey onun adınaydı" ifadelerini kullandı.

Ev dışında çalışmasını istememiş

Cadena Ser radyosuna konuşan Ivana, kocasının kendisinin ev dışında 'çalışmasını istemediğini' de dile getirdi.
Ivana'nın sadece sahibi olduğu spor salonlarında çalışmasına izin veriyor, burada 'halkla ilişkileri yürütüyor ve gözlemcilik' yapıyordu.
Ivana, "Kendimi sadece ev işlerine, kocama ve eve bakmaya adadım. Ev işlerini yapmak gibi özel bir rol üstlenmeme neden oldu, öyle ki 'başka pek bir şey yapamadığım bir yerdeydim'" diye ekledi.
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