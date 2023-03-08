Kayseri Valisi Çiçek'ten depremlere ilişkin açıklama: Can ve mal kaybı yok

"Sosyal medyada çok büyük deprem olacak gibi halkı paniğe sürükleyecek paylaşımlar görüyorum. Kesinlikle devletimizin verdiği bilgiler dışındaki hiçbir bilgi doğru değil ve hepsi yalandır. Kayseri'de bahsettiğim bölge kırıklı fay hattı olan, bizim olası olarak değerlendirdiğimiz 5,5 üzerine hiç çıkmasını beklemediğimiz depremler. Bu konuda bir kere emin olalım. Tabii ki ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu görüntüleri gören insanların duygusal olarak refleks vermesini anlıyorum. Art niyetli, korku ve panik ortamı oluşturmak için yapılan paylaşımların hepsi takibimizde. Buna fırsat veremeyeceğiz. Emniyetimiz gerekli işlemi yapacak. Böyle bir haksızlığı hem çocuklarımıza hem halkımıza yaşatamayız."