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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/prof-dr-naci-gorurden-kayseri-depremleri-aciklamasi-1067952860.html
Prof. Dr. Naci Görür’den Kayseri depremleri açıklaması: Olursa küçük boyutlu depremler olur
Prof. Dr. Naci Görür’den Kayseri depremleri açıklaması: Olursa küçük boyutlu depremler olur
Kayseri’de bugün üst üste meydana depremlerle ilgili açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, burada büyük boyutlu depremler beklemediğini belirtti... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T20:41+0300
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deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
naci görür
kayseri
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Kayseri'de bugün art arda depremler meydana geldi.İlk deprem saat 14.47'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından 14.48'de 4.4 ve 14.53'te 4.3 büyüklüklerinde artçılar geldi.Depremlerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklenebilecek bölgeleri paylaştı. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir'
https://sputniknews.com.tr/20230307/kayseride-deprem-1067938577.html
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deprem, naci görür, kayseri
deprem, naci görür, kayseri

Prof. Dr. Naci Görür’den Kayseri depremleri açıklaması: Olursa küçük boyutlu depremler olur

20:41 07.03.2023 (güncellendi: 20:44 07.03.2023)
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Kayseri’de bugün üst üste meydana depremlerle ilgili açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, burada büyük boyutlu depremler beklemediğini belirtti. Görür, Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas bölgelerinde deprem beklenebileceğini söyledi.
Kayseri'de bugün art arda depremler meydana geldi.
İlk deprem saat 14.47'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından 14.48'de 4.4 ve 14.53'te 4.3 büyüklüklerinde artçılar geldi.
Depremlerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklenebilecek bölgeleri paylaştı. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur.
1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur.

'Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir'

Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir.
Sevgiyle. Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla
Deprem cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
TÜRKİYE
Kayseri'de art arda depremler: 4.7, 4.3 ve 4.4
14:55
Türkiye
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