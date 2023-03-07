https://sputniknews.com.tr/20230307/kayseride-deprem-1067938577.html
Kayseri'de art arda depremler: 4.7, 4.3 ve 4.4
Kayseri'de art arda depremler: 4.7, 4.3 ve 4.4
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T14:55+0300
2023-03-07T14:55+0300
2023-03-07T15:15+0300
türkiye
deprem
kayseri
kandilli rasathanesi
kandilli
afad
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Kayseri'de art arda depremler meydana geliyor.İlk deprem saat 14.47'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından 14.48'de 4.4 ve 14.53'te 4.3 büyüklüklerinde artçılar geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 12.8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise ilke depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kaydetti.
türkiye
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deprem, kayseri, kandilli rasathanesi, kandilli, afad
deprem, kayseri, kandilli rasathanesi, kandilli, afad
Kayseri'de art arda depremler: 4.7, 4.3 ve 4.4
14:55 07.03.2023 (güncellendi: 15:15 07.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan 14.53'te 4.3 ve 14.48'de de 4.4 büyüklüğünde de depremler kaydedildi.
Kayseri'de art arda depremler meydana geliyor.
İlk deprem saat 14.47'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından 14.48'de 4.4 ve 14.53'te 4.3 büyüklüklerinde artçılar geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12.8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise ilke depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kaydetti.