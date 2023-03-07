https://sputniknews.com.tr/20230307/kayseride-deprem-1067938577.html

Kayseri'de art arda depremler: 4.7, 4.3 ve 4.4

Kayseri'de art arda depremler: 4.7, 4.3 ve 4.4

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T14:55+0300

2023-03-07T14:55+0300

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türkiye

deprem

kayseri

kandilli rasathanesi

kandilli

afad

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Kayseri'de art arda depremler meydana geliyor.İlk deprem saat 14.47'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından 14.48'de 4.4 ve 14.53'te 4.3 büyüklüklerinde artçılar geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 12.8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise ilke depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kaydetti.

türkiye

kayseri

kandilli

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deprem, kayseri, kandilli rasathanesi, kandilli, afad