https://sputniknews.com.tr/20230308/hayvanat-bahcesinden-kacirilan-timsah-20-yil-sonra-evine-dondu-1067970409.html
Kaçırılıp evde beslenen timsah 20 yıl sonra hayvanat bahçesine geri götürüldü
Kaçırılıp evde beslenen timsah 20 yıl sonra hayvanat bahçesine geri götürüldü
ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bir kadın, 20 yıl önce hayvanat bahçesinden timsah kaçırarak 20 yıl boyunca evinde besledi. Durumun tespit... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T09:30+0300
2023-03-08T09:30+0300
2023-03-08T09:35+0300
yaşam
timsah
teksas
abd
hayvanat bahçesi
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ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Austin kentinin güneyindeki Buda'da bir evde timsah beslendiği tespit edildi.Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, 8 metre boyundaki devasa timsahın 20 yıl önce hayvanat bahçesinden kaçırılarak evcil hayvan olarak beslendiğini fark etti. Timsah, daha sonra hayvanat bahçesine geri getirildi.Timsahı kaçıran kadının 20 yılı aşkın bir süre önce New Braunfels'teki Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.'Yumurta ya da yavrulardan birini çalış olabilir'Soruşturmacılar, timsahı arka bahçesinde 'evcil hayvan' olarak besleyen kadının bir timsah yumurtası ya da yavrusunu çaldığını düşünüyor.Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Müdürü Jarrod Forthman, yerel basına verdiği demeçte "Timsahlar bir seferde 50-60 yumurtadan oluşan bir yuvaya sahip olurlar. Bu yüzden birisinin kimse fark etmeden bir yumurtayı ya da yavruyu eve götürmesi çok kolay olurdu" dedi.Sağlığı yerindeÖte yandan polis, timsahın sağlıklı olduğunu ve bakımının iyi yapıldığını ama kadının arka bahçesine sığmadığını açıkladı.Dişi olduğu belirtilen ve Tewa adı konan timsah, geçen hafta Hayvanlar Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesine iade edildi.Teksas eyaletinde yasalar, insanların timsahları sadece çiftçilik, eğitim veya zoolojik nedenlerle kullanmaları halinde tutmalarına izin veriyor.Kadın, timsahı yasadışı olarak bulundurmaktan 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılacak, ancak hayvanı çalmakla ilgili suçlamalar zaman aşımına kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/abdde-85-yasindaki-kadin-timsah-saldirisinda-oldu-1067351296.html
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timsah, teksas, abd, hayvanat bahçesi
timsah, teksas, abd, hayvanat bahçesi
Kaçırılıp evde beslenen timsah 20 yıl sonra hayvanat bahçesine geri götürüldü
09:30 08.03.2023 (güncellendi: 09:35 08.03.2023) Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bir kadın, 20 yıl önce hayvanat bahçesinden timsah kaçırarak 20 yıl boyunca evinde besledi. Durumun tespit edilmesinin ardından timsah geri alındı.
ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Austin kentinin güneyindeki Buda'da bir evde timsah beslendiği tespit edildi.
Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, 8 metre boyundaki devasa timsahın 20 yıl önce hayvanat bahçesinden kaçırılarak evcil hayvan olarak beslendiğini fark etti. Timsah, daha sonra hayvanat bahçesine geri getirildi.
Timsahı kaçıran kadının 20 yılı aşkın bir süre önce New Braunfels'teki Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.
'Yumurta ya da yavrulardan birini çalış olabilir'
Soruşturmacılar, timsahı arka bahçesinde 'evcil hayvan' olarak besleyen kadının bir timsah yumurtası ya da yavrusunu çaldığını düşünüyor.
Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Müdürü Jarrod Forthman, yerel basına verdiği demeçte "Timsahlar bir seferde 50-60 yumurtadan oluşan bir yuvaya sahip olurlar. Bu yüzden birisinin kimse fark etmeden bir yumurtayı ya da yavruyu eve götürmesi çok kolay olurdu" dedi.
Sağlığı yerinde
Öte yandan polis, timsahın sağlıklı olduğunu ve bakımının iyi yapıldığını ama kadının arka bahçesine sığmadığını açıkladı.
Dişi olduğu belirtilen ve Tewa adı konan timsah, geçen hafta Hayvanlar Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesine iade edildi.
Teksas eyaletinde yasalar, insanların timsahları sadece çiftçilik, eğitim veya zoolojik nedenlerle kullanmaları halinde tutmalarına izin veriyor.
Kadın, timsahı yasadışı olarak bulundurmaktan 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılacak, ancak hayvanı çalmakla ilgili suçlamalar zaman aşımına kaldı.