Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230308/hayvanat-bahcesinden-kacirilan-timsah-20-yil-sonra-evine-dondu-1067970409.html
Kaçırılıp evde beslenen timsah 20 yıl sonra hayvanat bahçesine geri götürüldü
Kaçırılıp evde beslenen timsah 20 yıl sonra hayvanat bahçesine geri götürüldü
ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bir kadın, 20 yıl önce hayvanat bahçesinden timsah kaçırarak 20 yıl boyunca evinde besledi. Durumun tespit... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T09:30+0300
2023-03-08T09:35+0300
yaşam
timsah
teksas
abd
hayvanat bahçesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0a/1050651873_0:175:2048:1327_1920x0_80_0_0_5d87300dc7fb07b930ac11194d756749.jpg
ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Austin kentinin güneyindeki Buda'da bir evde timsah beslendiği tespit edildi.Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, 8 metre boyundaki devasa timsahın 20 yıl önce hayvanat bahçesinden kaçırılarak evcil hayvan olarak beslendiğini fark etti. Timsah, daha sonra hayvanat bahçesine geri getirildi.Timsahı kaçıran kadının 20 yılı aşkın bir süre önce New Braunfels'teki Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.'Yumurta ya da yavrulardan birini çalış olabilir'Soruşturmacılar, timsahı arka bahçesinde 'evcil hayvan' olarak besleyen kadının bir timsah yumurtası ya da yavrusunu çaldığını düşünüyor.Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Müdürü Jarrod Forthman, yerel basına verdiği demeçte "Timsahlar bir seferde 50-60 yumurtadan oluşan bir yuvaya sahip olurlar. Bu yüzden birisinin kimse fark etmeden bir yumurtayı ya da yavruyu eve götürmesi çok kolay olurdu" dedi.Sağlığı yerindeÖte yandan polis, timsahın sağlıklı olduğunu ve bakımının iyi yapıldığını ama kadının arka bahçesine sığmadığını açıkladı.Dişi olduğu belirtilen ve Tewa adı konan timsah, geçen hafta Hayvanlar Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesine iade edildi.Teksas eyaletinde yasalar, insanların timsahları sadece çiftçilik, eğitim veya zoolojik nedenlerle kullanmaları halinde tutmalarına izin veriyor.Kadın, timsahı yasadışı olarak bulundurmaktan 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılacak, ancak hayvanı çalmakla ilgili suçlamalar zaman aşımına kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/abdde-85-yasindaki-kadin-timsah-saldirisinda-oldu-1067351296.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0a/1050651873_152:0:1972:1365_1920x0_80_0_0_07bbc6501668e2785449bd682991773e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
timsah, teksas, abd, hayvanat bahçesi
timsah, teksas, abd, hayvanat bahçesi

Kaçırılıp evde beslenen timsah 20 yıl sonra hayvanat bahçesine geri götürüldü

09:30 08.03.2023 (güncellendi: 09:35 08.03.2023)
© Flickr / Peyman Zehtab FardTimsah
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Flickr / Peyman Zehtab Fard
Abone olTelegram
ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bir kadın, 20 yıl önce hayvanat bahçesinden timsah kaçırarak 20 yıl boyunca evinde besledi. Durumun tespit edilmesinin ardından timsah geri alındı.
ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Austin kentinin güneyindeki Buda'da bir evde timsah beslendiği tespit edildi.
Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, 8 metre boyundaki devasa timsahın 20 yıl önce hayvanat bahçesinden kaçırılarak evcil hayvan olarak beslendiğini fark etti. Timsah, daha sonra hayvanat bahçesine geri getirildi.
Timsahı kaçıran kadının 20 yılı aşkın bir süre önce New Braunfels'teki Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.

'Yumurta ya da yavrulardan birini çalış olabilir'

Soruşturmacılar, timsahı arka bahçesinde 'evcil hayvan' olarak besleyen kadının bir timsah yumurtası ya da yavrusunu çaldığını düşünüyor.
Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Müdürü Jarrod Forthman, yerel basına verdiği demeçte "Timsahlar bir seferde 50-60 yumurtadan oluşan bir yuvaya sahip olurlar. Bu yüzden birisinin kimse fark etmeden bir yumurtayı ya da yavruyu eve götürmesi çok kolay olurdu" dedi.

Sağlığı yerinde

Öte yandan polis, timsahın sağlıklı olduğunu ve bakımının iyi yapıldığını ama kadının arka bahçesine sığmadığını açıkladı.
Dişi olduğu belirtilen ve Tewa adı konan timsah, geçen hafta Hayvanlar Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesine iade edildi.
Teksas eyaletinde yasalar, insanların timsahları sadece çiftçilik, eğitim veya zoolojik nedenlerle kullanmaları halinde tutmalarına izin veriyor.
Kadın, timsahı yasadışı olarak bulundurmaktan 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılacak, ancak hayvanı çalmakla ilgili suçlamalar zaman aşımına kaldı.
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
DÜNYA
ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü
22 Şubat, 00:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала