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https://sputniknews.com.tr/20230222/abdde-85-yasindaki-kadin-timsah-saldirisinda-oldu-1067351296.html
ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü
ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü
ABD'nin Florida eyaletinde 85 yaşındaki kadın, köpeğini gezdirdiği esnada uğradığı timsah saldırısında hayatını kaybetti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
timsah
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Polis yetkililerinin açıklamasına göre ismi açıklanmayan kadına, dün öğleden sonra Fort Pierce yakınlarındaki bir kanalın yanında köpeğini gezdirdiği sırada yaklaşık 3,3 metrelik timsah saldırdı.Saldırıda köpek kurtulurken, kadın yaşamını yitirdi.Timsah, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.Bölgede nadiren de olsa ölümcül timsal saldırıları yaşanıyor.2016 yılında 2 yaşındaki Lane Graves, ailesiyle birlikte Florida'daki Walt Disney World'de tatil yaparken timsah saldırısında ölmüştü. O zamandan beri bölgeden yüzlerce timsah taşındı.
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timsah, abd, florida
timsah, abd, florida

ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü

00:21 22.02.2023 (güncellendi: 00:24 22.02.2023)
CC0 / / Timsah
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
CC0 / /
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ABD'nin Florida eyaletinde 85 yaşındaki kadın, köpeğini gezdirdiği esnada uğradığı timsah saldırısında hayatını kaybetti.
Polis yetkililerinin açıklamasına göre ismi açıklanmayan kadına, dün öğleden sonra Fort Pierce yakınlarındaki bir kanalın yanında köpeğini gezdirdiği sırada yaklaşık 3,3 metrelik timsah saldırdı.
Saldırıda köpek kurtulurken, kadın yaşamını yitirdi.
Timsah, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Bölgede nadiren de olsa ölümcül timsal saldırıları yaşanıyor.
2016 yılında 2 yaşındaki Lane Graves, ailesiyle birlikte Florida'daki Walt Disney World'de tatil yaparken timsah saldırısında ölmüştü. O zamandan beri bölgeden yüzlerce timsah taşındı.
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