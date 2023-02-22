ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü
00:21 22.02.2023 (güncellendi: 00:24 22.02.2023)
ABD'nin Florida eyaletinde 85 yaşındaki kadın, köpeğini gezdirdiği esnada uğradığı timsah saldırısında hayatını kaybetti.
Polis yetkililerinin açıklamasına göre ismi açıklanmayan kadına, dün öğleden sonra Fort Pierce yakınlarındaki bir kanalın yanında köpeğini gezdirdiği sırada yaklaşık 3,3 metrelik timsah saldırdı.
Saldırıda köpek kurtulurken, kadın yaşamını yitirdi.
An 85-year-old woman was killed in an alligator attack while walking her dog in Florida, authorities say. The dog survived.— NBC News (@NBCNews) February 21, 2023
Residents of the community say the woman was trying to fight off the alligator after it grabbed the dog. https://t.co/xApuCgWlmj
Timsah, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Bölgede nadiren de olsa ölümcül timsal saldırıları yaşanıyor.
2016 yılında 2 yaşındaki Lane Graves, ailesiyle birlikte Florida'daki Walt Disney World'de tatil yaparken timsah saldırısında ölmüştü. O zamandan beri bölgeden yüzlerce timsah taşındı.
An 85-year-old woman was killed by an alligator in Florida on Monday, according to state wildlife officials. https://t.co/gYLkwtbavl— ABC News (@ABC) February 21, 2023