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https://sputniknews.com.tr/20230308/gurcistanda-kadinlar-yabanci-etki-yasasini-protesto-ediyor-1067993417.html
Gürcistan’da kadınlar yabancı etki yasasını protesto ediyor
Gürcistan’da kadınlar yabancı etki yasasını protesto ediyor
Gürcistan’da kadınlar, parlamentoda dün kabul edilen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasasını protesto etmek için sokaklara döküldü. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:00+0300
2023-03-08T17:00+0300
dünya
gürcistan
protesto
kadınlar
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Sputnik Gürcistan’ın bildirdiği üzere protestolar, başkent Tiflis dahil olmak üzere ülkenin en az on şehirde düzenleniyor.Tiflis’teki göstericiler Birinci Cumhuriyet Meydanı’ndan parlamentoya doğru yürüyor.Gürcistan parlamentosunda dün ilk okumada kabul edilen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasa, Rusya’daki yasa ile karşılaştırılıyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yasayı veto etme sözü verdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yasanın AB’nin değer ve standartlarına uygun olmadığını açıkladı.Zaharova tiye aldı: ABD yabancı kurumlar yasası nedeniyle AB'ye alınmadıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Borrell’in yasanın AB’nin değer ve standartlarına uygun olmadığı yönündeki açıklaması üzerinde iğneleyici bir yorum yaptı. Rus diplomat, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin 1938'den beri ülkede yürürlükte olan yabancı kurumlar yasası nedeniyle AB'ye kabul edilmediğini ifade etti.Açıklamada, “Şimdi ABD'nin neden henüz Avrupa Birliği'nde olmadığı anlaşılıyor, bu yasa 1938'den beri orada yürürlükte” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/gurcistan-cumhurbaskanindan-protestoculara-destek-yabanci-etki-yasasini-veto-edecegim-1067975518.html
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gürcistan, protesto, kadınlar
gürcistan, protesto, kadınlar

Gürcistan’da kadınlar yabancı etki yasasını protesto ediyor

17:00 08.03.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVGürcistan - protesto
Gürcistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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Gürcistan’da kadınlar, parlamentoda dün kabul edilen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasasını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Sputnik Gürcistan’ın bildirdiği üzere protestolar, başkent Tiflis dahil olmak üzere ülkenin en az on şehirde düzenleniyor.
Tiflis’teki göstericiler Birinci Cumhuriyet Meydanı’ndan parlamentoya doğru yürüyor.
Gürcistan parlamentosunda dün ilk okumada kabul edilen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasa, Rusya’daki yasa ile karşılaştırılıyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yasayı veto etme sözü verdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yasanın AB’nin değer ve standartlarına uygun olmadığını açıkladı.

Zaharova tiye aldı: ABD yabancı kurumlar yasası nedeniyle AB'ye alınmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Borrell’in yasanın AB’nin değer ve standartlarına uygun olmadığı yönündeki açıklaması üzerinde iğneleyici bir yorum yaptı. Rus diplomat, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD'nin 1938'den beri ülkede yürürlükte olan yabancı kurumlar yasası nedeniyle AB'ye kabul edilmediğini ifade etti.
Açıklamada, “Şimdi ABD'nin neden henüz Avrupa Birliği'nde olmadığı anlaşılıyor, bu yasa 1938'den beri orada yürürlükte” ifadelerine yer verildi.
Gürcistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
DÜNYA
ABD'deki Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara destek: 'Yabancı etki yasasını veto edeceğim'
11:29
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