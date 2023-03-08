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https://sputniknews.com.tr/20230308/gurcistan-cumhurbaskanindan-protestoculara-destek-yabanci-etki-yasasini-veto-edecegim-1067975518.html
ABD'deki Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara destek: 'Yabancı etki yasasını veto edeceğim'
ABD'deki Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara destek: 'Yabancı etki yasasını veto edeceğim'
ABD'de resmi ziyarette bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili, Tiflis'te 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasa tasarısına karşı düzenlenen... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T11:29+0300
2023-03-08T11:32+0300
dünya
gürcistan
protesto
salome zurabişvili
yasa tasarısı
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Temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili, başkent Tiflis'te 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilere destek mesajını iletti.Zurabaşvili, yayınladığı video mesajda "Sizinleyim, çünkü bugün özgür bir Gürcistan'ı, geleceğini Avrupa'da gören ve kimseye bu geleceği elinden alma hakkı vermeyecek Gürcistan'ı temsil ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.'İptal edilmeli'Yasanın her ne şekilde olursa olsun iptal edilmesi gerektiğini savunan Zurabaşvili, "Bu yasa Venedik Komisyonu'na gönderilmemeli. Venedik Komisyonu, bu yasanın nasıl bir yasa olduğunu çok iyi biliyor. En başından beri bu yasayı veto edeceğimi söyledim ve bunu yapacağım" dedi.Zurabaşvili, söz konusu yasanın Gürcistan'ı Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaştırdığını ve destekleyen herkesin ülkenin anayasasını ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Zurabaşvili'nin ABD'deki tüm toplantılarını iptal ettiğini ve devam eden protestolar nedeniyle Gürcistan halkına çağrıda bulunmayı planladığı açıklanmıştı.66 gösterici gözaltındaTiflis'teki parlamento binası önünde dünden bu yana devam eden gösterilerde onlarca protestocu, akşam saatlerinde ilk oylamada geçen yabancı kurumlarla ilgili yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkıyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şimdiye de 66 gösterici gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/gurcistan-parlamentosu-onunde-polis-ve-gostericiler-arasinda-arbede-1067959868.html
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gürcistan, protesto, salome zurabişvili, yasa tasarısı
gürcistan, protesto, salome zurabişvili, yasa tasarısı

ABD'deki Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara destek: 'Yabancı etki yasasını veto edeceğim'

11:29 08.03.2023 (güncellendi: 11:32 08.03.2023)
© AFP 2023Gürcistan'da protestolar
Gürcistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023
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ABD'de resmi ziyarette bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili, Tiflis'te 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilere desteğini bildirerek, söz konusu tasarıyı veto edeceği mesajını verdi.
Temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili, başkent Tiflis'te 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki' yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilere destek mesajını iletti.
Zurabaşvili, yayınladığı video mesajda "Sizinleyim, çünkü bugün özgür bir Gürcistan'ı, geleceğini Avrupa'da gören ve kimseye bu geleceği elinden alma hakkı vermeyecek Gürcistan'ı temsil ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'İptal edilmeli'

Yasanın her ne şekilde olursa olsun iptal edilmesi gerektiğini savunan Zurabaşvili, "Bu yasa Venedik Komisyonu'na gönderilmemeli. Venedik Komisyonu, bu yasanın nasıl bir yasa olduğunu çok iyi biliyor. En başından beri bu yasayı veto edeceğimi söyledim ve bunu yapacağım" dedi.
Zurabaşvili, söz konusu yasanın Gürcistan'ı Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaştırdığını ve destekleyen herkesin ülkenin anayasasını ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Zurabaşvili'nin ABD'deki tüm toplantılarını iptal ettiğini ve devam eden protestolar nedeniyle Gürcistan halkına çağrıda bulunmayı planladığı açıklanmıştı.

66 gösterici gözaltında

Tiflis'teki parlamento binası önünde dünden bu yana devam eden gösterilerde onlarca protestocu, akşam saatlerinde ilk oylamada geçen yabancı kurumlarla ilgili yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkıyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şimdiye de 66 gösterici gözaltına alındı.
Gürcistan arbede - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
DÜNYA
Gürcistan parlamentosu önünde polis ve göstericiler arasında arbede
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