https://sputniknews.com.tr/20230307/gurcistan-parlamentosu-onunde-polis-ve-gostericiler-arasinda-arbede-1067959868.html

Gürcistan parlamentosu önünde polis ve göstericiler arasında arbede

Gürcistan parlamentosu önünde polis ve göstericiler arasında arbede

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamento binası önünde toplanan protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T23:52+0300

2023-03-07T23:52+0300

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parlamento

gürcistan parlamentosu

arbede

dünya

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Yabancı ajan tasarısını oy çokluğuyla kabul eden Gürcistan parlamentosu önünde protesto gösterisi düzenlendi. Polis özel harekat timi, göstericileri parlamento binasının önündeki meydanın dışına itmeye çalışınca iki taraf arasında arbede çıktı.Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, arbedede birkaç polis mensubunun yaralandığını, polis teçhizatının zarar gördüğünü açıkladı.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'inin ABD’deki tüm görüşmelerini iptal ederek ulusa sesleniş konuşmasına hazırlandığı bildirildi.

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parlamento, gürcistan parlamentosu, arbede