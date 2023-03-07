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https://sputniknews.com.tr/20230307/gurcistan-parlamentosu-onunde-polis-ve-gostericiler-arasinda-arbede-1067959868.html
Gürcistan parlamentosu önünde polis ve göstericiler arasında arbede
Gürcistan parlamentosu önünde polis ve göstericiler arasında arbede
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamento binası önünde toplanan protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T23:52+0300
2023-03-08T00:17+0300
parlamento
gürcistan parlamentosu
arbede
dünya
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Yabancı ajan tasarısını oy çokluğuyla kabul eden Gürcistan parlamentosu önünde protesto gösterisi düzenlendi. Polis özel harekat timi, göstericileri parlamento binasının önündeki meydanın dışına itmeye çalışınca iki taraf arasında arbede çıktı.Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, arbedede birkaç polis mensubunun yaralandığını, polis teçhizatının zarar gördüğünü açıkladı.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'inin ABD’deki tüm görüşmelerini iptal ederek ulusa sesleniş konuşmasına hazırlandığı bildirildi.
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parlamento, gürcistan parlamentosu, arbede
parlamento, gürcistan parlamentosu, arbede

Gürcistan parlamentosu önünde polis ve göstericiler arasında arbede

23:52 07.03.2023 (güncellendi: 00:17 08.03.2023)
© AP PhotoGürcistan arbede
Gürcistan arbede - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AP Photo
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamento binası önünde toplanan protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis biber gazına ve tazyikli suya başvurdu.
Yabancı ajan tasarısını oy çokluğuyla kabul eden Gürcistan parlamentosu önünde protesto gösterisi düzenlendi. Polis özel harekat timi, göstericileri parlamento binasının önündeki meydanın dışına itmeye çalışınca iki taraf arasında arbede çıktı.
Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, arbedede birkaç polis mensubunun yaralandığını, polis teçhizatının zarar gördüğünü açıkladı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'inin ABD’deki tüm görüşmelerini iptal ederek ulusa sesleniş konuşmasına hazırlandığı bildirildi.
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