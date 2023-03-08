https://sputniknews.com.tr/20230308/gurcistanda-iktidara-verilen-sure-bitti-muhalefetten-parlamentoya-girisleri-kapatma-cagrisi-1068006533.html
Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı
Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı
Gürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:11+0300
2023-03-08T22:11+0300
2023-03-08T22:11+0300
dünya
gürcistan
protesto
protesto gösterisi
hükümet karşıtı gösteri
tiflis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068006607_177:0:3818:2048_1920x0_80_0_0_a366c222020377aa6fe3f1316abbcecd.jpg
Gürcistan'da muhalif lider Georgiy Vaşadze, Tiflis’in merkezinde toplanan halka seslendi.Vaşadze, “Süre bitti, taleplerimiz yerine getirilmedi. Şimdi hepimiz parlamento binasının birinci ve ikinci kapılarına geçerek milletvekillerinin yarınki oturum için meclise girmelerini engellemeliyiz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230308/tifliste-son-zamanlarin-en-buyuk-protestosu-devam-ediyor-1068004254.html
gürcistan
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068006607_632:0:3363:2048_1920x0_80_0_0_ecbebbd071723cd5913d82718e56bcdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gürcistan, protesto, protesto gösterisi, hükümet karşıtı gösteri, tiflis
gürcistan, protesto, protesto gösterisi, hükümet karşıtı gösteri, tiflis
Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı
Abone ol
Gürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını engellemek için parlamento girişini işgal etme çağrısında bulundu.
Gürcistan'da muhalif lider Georgiy Vaşadze, Tiflis’in merkezinde toplanan halka seslendi.
Vaşadze, “Süre bitti, taleplerimiz yerine getirilmedi. Şimdi hepimiz parlamento binasının birinci ve ikinci kapılarına geçerek milletvekillerinin yarınki oturum için meclise girmelerini engellemeliyiz” diye konuştu.