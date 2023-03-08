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https://sputniknews.com.tr/20230308/gurcistanda-iktidara-verilen-sure-bitti-muhalefetten-parlamentoya-girisleri-kapatma-cagrisi-1068006533.html
Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı
Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı
Gürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
gürcistan
protesto
protesto gösterisi
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Gürcistan'da muhalif lider Georgiy Vaşadze, Tiflis’in merkezinde toplanan halka seslendi.Vaşadze, “Süre bitti, taleplerimiz yerine getirilmedi. Şimdi hepimiz parlamento binasının birinci ve ikinci kapılarına geçerek milletvekillerinin yarınki oturum için meclise girmelerini engellemeliyiz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230308/tifliste-son-zamanlarin-en-buyuk-protestosu-devam-ediyor-1068004254.html
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gürcistan, protesto, protesto gösterisi, hükümet karşıtı gösteri, tiflis
gürcistan, protesto, protesto gösterisi, hükümet karşıtı gösteri, tiflis

Gürcistan’da iktidara verilen süre bitti: Muhalefetten parlamentoya girişleri kapatma çağrısı

22:11 08.03.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVGürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını engellemek için parlamento girişini işgal etme çağrısında bulundu.
Gürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını engellemek için parlamento girişini işgal etme çağrısında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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Gürcü muhalif politikacı Vaşadze, hükümete verdikleri 1 saatlik sürenin sona erdiğini belirterek protestoculara, milletvekillerinin yarın toplanmasını engellemek için parlamento girişini işgal etme çağrısında bulundu.
Gürcistan'da muhalif lider Georgiy Vaşadze, Tiflis’in merkezinde toplanan halka seslendi.
Vaşadze, “Süre bitti, taleplerimiz yerine getirilmedi. Şimdi hepimiz parlamento binasının birinci ve ikinci kapılarına geçerek milletvekillerinin yarınki oturum için meclise girmelerini engellemeliyiz” diye konuştu.
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