https://sputniknews.com.tr/20230308/tifliste-son-zamanlarin-en-buyuk-protestosu-devam-ediyor-1068004254.html

Tiflis’te son zamanların en büyük protestosu devam ediyor

Tiflis’te son zamanların en büyük protestosu devam ediyor

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamentoda dün kabul edilen ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki’ yasasının protesto edildiği gösteri devam ediyor... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T21:04+0300

2023-03-08T21:04+0300

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Tiflis’in merkezindeki Rustaveli Caddesi’nde öğle saatlerinde kalabalık oluşmaya başladı. Eylemin ana kısmı yerel saatle 19.00’da (TSİ 18.00) başladı. Gösteriye muhalefetin yanı sıra, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, üniversite öğrencileri ve sıradan insanlar da geldi.Parlamento binası etrafında polis güvenlik kordonu oluşturdu.Tiflis’te son zamanların en büyük eylemine insan akını devam ediyor. Göstericiler ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayraklarını ve ‘Rusya’yı değil Avrupa Birliği’ni seçiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyor.Olay yerinde polis özel harekat timlerinin bulunmaması dikkat çekiyor.Protestoculardan iktidara iki talepMuhalif liderlerden Georgiy Vaşadze, protestoculara konuşmasında, iki talepleri olduğunu ve hükümete bu talepleri yerine getirmesi için bir saat süre verdiklerini söyledi.Muhalefet, yabancı ajan yasasının parlamentodan geri çekilmesini ve dün 'gözaltına alınan tüm vatandaşların serbest bırakılmasını' talep etti.Vaşadze, “Gürcü Hayali, Rus yasayı derhal parlamentodan çekmeli ve dün yasadışı olarak gözaltına alınan herkesi serbest bırakmalı” şeklinde konuştu.Bu taleplerin yerine getirilmesi için bir saat süre verdiklerini dile getiren Vaşadze, aksi takdirde “diğer adımlara” başvuracaklarını kaydetti.

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