https://sputniknews.com.tr/20230308/elon-musktan-calisanina-ozur-1067973983.html
Elon Musk'tan çalışanına özür
Elon Musk'tan çalışanına özür
Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T10:56+0300
2023-03-08T10:56+0300
2023-03-08T10:56+0300
dünya
elon musk
twitter
özür
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.Şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor" bilgisini verdi.Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.Musk, çalışanına yönelik Twitter'da 'en kötüsü' yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi" ifadelerini kullandı.Musk kararından döndü mü?Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.Thorleifsson da yaşananları 'garip' ve 'son derece stresli' bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html
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elon musk, twitter , özür
elon musk, twitter , özür
Elon Musk'tan çalışanına özür
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.
Şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor" bilgisini verdi.
Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.
Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.
Musk, çalışanına yönelik Twitter'da 'en kötüsü' yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.
Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi" ifadelerini kullandı.
Musk kararından döndü mü?
Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.
Thorleifsson da yaşananları 'garip' ve 'son derece stresli' bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.