https://sputniknews.com.tr/20230308/elon-musktan-calisanina-ozur-1067973983.html

Elon Musk'tan çalışanına özür

Elon Musk'tan çalışanına özür

Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T10:56+0300

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dünya

elon musk

twitter

özür

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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.Şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor" bilgisini verdi.Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.Musk, çalışanına yönelik Twitter'da 'en kötüsü' yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi" ifadelerini kullandı.Musk kararından döndü mü?Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.Thorleifsson da yaşananları 'garip' ve 'son derece stresli' bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html

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elon musk, twitter , özür