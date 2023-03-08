https://sputniknews.com.tr/20230308/dunyanin-en-buyuk-ikinci-donme-dolabi-seulde-insa-edilecek-1067978123.html

Dünyanın en büyük ikinci dönme dolabı Seul'de inşa edilecek

Dünyanın en büyük ikinci dönme dolabı Seul'de inşa edilecek

Dünyanın en büyük ikinci dönme dolabı Güney Kore'nin başkenti Seul'de inşa edilecek. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T12:34+0300

2023-03-08T12:34+0300

2023-03-08T12:34+0300

yaşam

güney kore

seul

dönme dolap

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Yonhap'ın haberine göre, şehir yönetimi, başkentin batı bölgesindeki Han Nehri boyunca inşa edilmesi planlanan, 'Seoul Ring' olarak isimlendirilen projeye dair açıklamada bulundu.180 metre çapında olması beklenen dönme dolap, Sangam-dong'da bir parkta yer alacak ve başkentin kuş bakışı manzarasını sunacak.Seoul Ring, dünyanın en büyük dönme dolabı Ain Dubai'den sonraki en büyük ikinci dönme dolap olacak.Dönme dolabın tasarımına ilişkin paylaşılan görselde, alışılmışın aksine, kabinler, daireyi tutan direkler olmadan içeriden bir mekanizma yardımıyla dönüyor. Yüzük şeklinde olduğu için Seoul Ring adı verilen yapı, bu yönüyle dünyanın en büyük dönme dolabı olarak kayda geçecek.Her gün 11 bin 792 kişiyi ağırlayacakFütüristik yapının her birinin 25 yolcu taşıyabilen 36 kabine sahip olacağını belirten yetkililer, dönme dolabın saatte 1747 ve her gün 11 bin 792 kişiyi ağırlamasını öngörüyor.304 milyon dolar değerindeki projenin temelinin Haziran 2025'te atılması ve Aralık 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.Projenin yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230216/guney-korenin-baskenti-seulde-kadinlara-ozel-arac-park-yerleri-kaldirilacak--1067117241.html

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