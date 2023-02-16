https://sputniknews.com.tr/20230216/guney-korenin-baskenti-seulde-kadinlara-ozel-arac-park-yerleri-kaldirilacak--1067117241.html

Güney Kore'nin başkenti Seul'de kadınlara özel araç park yerleri kaldırılacak

Güney Kore'nin başkenti Seul'de kadınlara özel araç park yerleri kaldırılacak

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14 yıldır uygulanan kadınlara özel araç park yerleri, martın sonu itibarıyla kaldırılıyor. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T13:33+0300

2023-02-16T13:33+0300

2023-02-16T13:36+0300

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güney kore

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otopark

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Seul'de 2009'da bazı otoparklarda meydana gelen bazı şiddet suçlarının ardından uygulanmaya başlanan kadınlara özel park alanlarına ilişkin düzenleme değiştiriliyor. Yetkililer, bu tür park alanlarının artık gerekli olmadığını belirterek, söz konusu yerlerin aileler için park etme alanlarına dönüştürüleceğini ifade etti. Dönüştürülecek park yerleri, hamile kadınların veya çocuklarla seyahat edenlerin kullanımına sunulacak, bu kriterleri karşılamayan kadınlar söz konusu alanları kullanamayacak. Kadınlara özel park alanları, mart sonunda dönüştürülmeye başlanacak. Eleştirmenler, kadınlara özel araç park yerlerinin kaldırılması yönündeki kararın, Güney Kore'deki anti-feminist politikaların son örneği olduğunu savunuyor. Otoparklardaki alanın yüzde 10'u kadınlara özel Ülkenin en büyük şehri Seul'de 30'dan fazla park yeri olan otoparklar, alanın yüzde 10'unu kadınlara ayırmak zorunda kalıyordu. Özellikle karanlıkta bodrum katlarda yer alan otoparklardan geçmek zorunda kalmamaları için kadınlara ayrılan park yerlerinin bina girişlerine yakın olmasına özen gösteriliyordu. Hükümetin 2021'de yayımladığı verilere göre, kentteki otoparklarda işlenen şiddet suçlarının üçte ikisinden fazlasının cinsel suçlar olduğu görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20191210/guney-korede-4-hayircilar-iliski-yok-evlilik-yok-cocuk-yok--1040790907.html

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