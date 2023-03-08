https://sputniknews.com.tr/20230308/depremzede-aileyi-ziyaret-eden-emine-erdogan-merhameti-cogaltarak-felaketi-hafifletebiliriz-1068007624.html
Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz
Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:47+0300
2023-03-08T22:47+0300
2023-03-08T22:48+0300
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
resmi ziyaret
afşin
kahramanmaraş
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum" ifadesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/sezen-aksu-hatayda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067976904.html
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, resmi ziyaret, afşin, kahramanmaraş, deprem
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, resmi ziyaret, afşin, kahramanmaraş, deprem
Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz
22:47 08.03.2023 (güncellendi: 22:48 08.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz" ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum" ifadesine yer verdi.