https://sputniknews.com.tr/20230308/depremzede-aileyi-ziyaret-eden-emine-erdogan-merhameti-cogaltarak-felaketi-hafifletebiliriz-1068007624.html

Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz

Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T22:47+0300

2023-03-08T22:47+0300

2023-03-08T22:48+0300

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

resmi ziyaret

afşin

kahramanmaraş

deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum" ifadesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230308/sezen-aksu-hatayda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067976904.html

afşin

kahramanmaraş

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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, resmi ziyaret, afşin, kahramanmaraş, deprem