Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/depremzede-aileyi-ziyaret-eden-emine-erdogan-merhameti-cogaltarak-felaketi-hafifletebiliriz-1068007624.html
Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz
Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:47+0300
2023-03-08T22:48+0300
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
resmi ziyaret
afşin
kahramanmaraş
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068007785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80427a92065883f9c8d71e1a71a09275.jpg
Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum" ifadesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/sezen-aksu-hatayda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067976904.html
afşin
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068007785_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_7485d94c51203a93fa91d40aed6e8bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, resmi ziyaret, afşin, kahramanmaraş, deprem
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, resmi ziyaret, afşin, kahramanmaraş, deprem

Depremzede aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak felaketi hafifletebiliriz

22:47 08.03.2023 (güncellendi: 22:48 08.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz" ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum" ifadesine yer verdi.
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Sezen Aksu'dan Hatay ziyareti
12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала