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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/sezen-aksu-hatayda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067976904.html
Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Sezen Aksu, depremin en ağır vurduğu yerlerden Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelere moral veren Aksu yardım ekipleriyle bir araya geldi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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sezen aksu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
depremzede
destek
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Hatay'da depremzedeler ile bir araya gelen sanatçı Sezen Aksu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.Habertürk'te yer alan habere göre, görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/dunyaca-unlu-kalp-cerrahi-dr-mehmet-oz-hatayda-hastanede-yatan-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067205655.html
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sezen aksu, hatay, depremzede, destek
sezen aksu, hatay, depremzede, destek

Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

12:01 08.03.2023 (güncellendi: 12:43 08.03.2023)
© Instagram/Sezen AksuSezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Instagram/Sezen Aksu
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Sezen Aksu, depremin en ağır vurduğu yerlerden Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelere moral veren Aksu yardım ekipleriyle bir araya geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Hatay'da depremzedeler ile bir araya gelen sanatçı Sezen Aksu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Habertürk'te yer alan habere göre, görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti
18 Şubat, 18:50
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