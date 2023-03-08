https://sputniknews.com.tr/20230308/sezen-aksu-hatayda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067976904.html

Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Sezen Aksu, depremin en ağır vurduğu yerlerden Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelere moral veren Aksu yardım ekipleriyle bir araya geldi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T12:01+0300

2023-03-08T12:01+0300

2023-03-08T12:43+0300

sezen aksu

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

depremzede

destek

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Hatay'da depremzedeler ile bir araya gelen sanatçı Sezen Aksu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.Habertürk'te yer alan habere göre, görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230218/dunyaca-unlu-kalp-cerrahi-dr-mehmet-oz-hatayda-hastanede-yatan-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067205655.html

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sezen aksu, hatay, depremzede, destek