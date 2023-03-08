https://sputniknews.com.tr/20230308/sezen-aksu-hatayda-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067976904.html
Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Sezen Aksu, depremin en ağır vurduğu yerlerden Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelere moral veren Aksu yardım ekipleriyle bir araya geldi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T12:01+0300
2023-03-08T12:01+0300
2023-03-08T12:43+0300
sezen aksu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
depremzede
destek
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Hatay'da depremzedeler ile bir araya gelen sanatçı Sezen Aksu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.Habertürk'te yer alan habere göre, görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/dunyaca-unlu-kalp-cerrahi-dr-mehmet-oz-hatayda-hastanede-yatan-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067205655.html
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sezen aksu, hatay, depremzede, destek
sezen aksu, hatay, depremzede, destek
Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
12:01 08.03.2023 (güncellendi: 12:43 08.03.2023) Abone ol
Sezen Aksu, depremin en ağır vurduğu yerlerden Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelere moral veren Aksu yardım ekipleriyle bir araya geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Hatay'da depremzedeler ile bir araya gelen sanatçı Sezen Aksu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Habertürk'te yer alan habere göre, görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.