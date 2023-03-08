https://sputniknews.com.tr/20230308/danistay-bassavciligina-nevzat-ozgur-secildi-1067967515.html

Danıştay Başsavcılığı'na Nevzat Özgür seçildi

Danıştay Başsavcılığı'na Nevzat Özgür seçildi

Danıştay Başsavcılığı'na, Danıştay 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T05:06+0300

2023-03-08T05:06+0300

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türkiye

danıştay

yargı

adalet

seçim

nevzat özgür

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Abdulkadir Atalık'tan boşalan Danıştay Başsavcılığı için bir süredir yapılan seçimler sonuçlandı.Danıştay Genel Kurulunca yapılan seçimde, Başsavcılığa 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür getirildi.Nevzat Özgür Kimdir?Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğan Özgür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı, 'Türk Hukukunda Memurların Yargılanması' başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamladı.Danıştay Yardımcısı unvanıyla 12 Ocak 1981'de mesleğe başlayan Nevzat Özgür, ardından Danıştay Tetkik Hakimi oldu. Ankara İdare ve Vergi Mahkemesi Üyeliği ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunan Özgür, 7 Aralık 2001'de Danıştay Savcılığı'na atandı.Danıştay üyeliğine 3 Şubat 2009'da, Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na 1 Mart 2012'de seçilen Özgür, evli ve üç çocuk babası.

https://sputniknews.com.tr/20230204/adalet-bakani-bozdag-sayin-cumhurbaskanimizin-adayligi-konusunda-herhangi-bir-tereddut-yok-1066556355.html

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