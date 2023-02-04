https://sputniknews.com.tr/20230204/adalet-bakani-bozdag-sayin-cumhurbaskanimizin-adayligi-konusunda-herhangi-bir-tereddut-yok-1066556355.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok

Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok. Anayasal ya da yasal bir engel yok." dedi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T02:09+0300

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türkiye

seçim

seçim yasası

bekir bozdağ

recep tayyip erdoğan

adaylık

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Adalet Bakanı Bozdağ, Ülke TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili muhalefet partilerince başlatılan tartışmaların sorulması üzerine Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok. Anayasal ya da yasal bir engel yok. Her şey hukuka uygun, herhangi bir meşruiyet tartışmasına da meydan verecek, ima yollu dahi bizim anayasa ve yasalarımızda bir düzenleme yok" değerlendirmesini yaptı.Bu tartışmanın hukuki bir dayanağının olmadığını belirten Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:'Demek ki korku dağları sardı'Bakan Bozdağ, 2017'de hükümet sisteminin değiştiğine işaret ederek cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin de bu sisteme göre yeniden ayarlandığını söyledi. Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:"Muhalefetin daha önce sorun yapmayacaklarını söyledikleri adaylık konusunu şimdi neden gündeme getirdiğine" yönelik soru üzerine Bozdağ, "Demek ki korku dağları sardı" ifadesini kullandı.Muhalefetin, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarındaki artışı gördüğüne dikkati çeken Bozdağ, şunları söyledi:- "Fesih değildir bu yenilemedir"Cumhurbaşkanının seçim kararı alması durumunda Meclisin feshedilmiş olacağına dönük tartışmaların hatırlatılması üzerine de Bakan Bozdağ, şu değerlendirmeleri yaptı:Yeni seçim kanunu ile ilgili bir soru üzerine de Bozdağ, "Esasında altılı masanın altında olanlarla, kenarında oturanları en çok rahatsız eden şey bu seçim kanununda yapılan değişikliklerdir. Seçim kanununda yapılan değişiklik, milli iradeye değer veren bir değişikliktir" dedi. Bozdağ, şunları kaydetti:

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seçim, seçim yasası, bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, adaylık