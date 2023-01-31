Bahçeli: Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi Anayasa'ya uygundur

Kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. Zehir ve zillet saçanları görüyoruz. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. Zehir ve zillet saçanları görüyoruz.

Türkiye üzerinde oyun kuracağını zannedenlere en küçük geri adımımız olmaz. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, bölücü mihrakları, rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Türkiye üzerinde oyun kuracağını zannedenlere en küçük geri adımımız olmaz. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, bölücü mihrakları, rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz.

Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir. İçimize sızmış iş birlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Davamızın hisarları ok yağmuruna tutulurken risk almayan, bana ne diyen, ıslık çalıp eli arkasında dolaşanları da unutmayacağımızı ifade ediyorum. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir. İçimize sızmış iş birlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Davamızın hisarları ok yağmuruna tutulurken risk almayan, bana ne diyen, ıslık çalıp eli arkasında dolaşanları da unutmayacağımızı ifade ediyorum.

Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan ahmaklara asalaklara arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan ahmaklara asalaklara arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun.

Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz, hiç olmayanların yokluğundan da şikayet edecek değiliz Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz, hiç olmayanların yokluğundan da şikayet edecek değiliz

Partimizin zor durumda olduğunu söyleyenler vardı. Ağızlarından salya aka aka gidenlerden, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlardı. Partimizin zor durumda olduğunu söyleyenler vardı. Ağızlarından salya aka aka gidenlerden, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlardı.

Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. Aziz milletim sıra sende, yetki sende ruhsat sende. Zillet ittifakını sandığa gömmek için aziz milletim sıra sende. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir.' Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. Aziz milletim sıra sende, yetki sende ruhsat sende. Zillet ittifakını sandığa gömmek için aziz milletim sıra sende. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir.'

Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur.

Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki görevleri ile sadece bir dönem seçilmiştir, ikinci dönem için de adaylığı tartışmasızdır. Küresel medya Erdoğan'ın adaylığına muhaliftir. Türk düşmanları cephe almıştır. Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki görevleri ile sadece bir dönem seçilmiştir, ikinci dönem için de adaylığı tartışmasızdır. Küresel medya Erdoğan'ın adaylığına muhaliftir. Türk düşmanları cephe almıştır.

Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur.

Zillet İttifakı sıfırı çekecektir. İP Başkanı kendi işine baksın, adayımız belli. Erdoğan, 14 Mayıs'ta yeniden açık ara farkla seçilecektir. Zillet İttifakı sıfırı çekecektir. İP Başkanı kendi işine baksın, adayımız belli. Erdoğan, 14 Mayıs'ta yeniden açık ara farkla seçilecektir.

13 Şubat'ta adayı belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala cumhurbaşkanı adayını tartışırlarsa şaşırmayacağız. Noter huzuruna çıkıp kura ile seçebilirler, akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekebilirler bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti ile muhtemel adaylarını bulurlar. Bu olmazsa Biden'ın son talimatı ile karşımıza çıkarlar. Dün açıklanan mutabakat metni göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir. Ucube bir dayatmadır. 13 Şubat'ta adayı belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala cumhurbaşkanı adayını tartışırlarsa şaşırmayacağız. Noter huzuruna çıkıp kura ile seçebilirler, akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekebilirler bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti ile muhtemel adaylarını bulurlar. Bu olmazsa Biden'ın son talimatı ile karşımıza çıkarlar. Dün açıklanan mutabakat metni göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir. Ucube bir dayatmadır.