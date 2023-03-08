https://sputniknews.com.tr/20230308/amedspordan-tffye-istifa-cagrisi-1067998259.html
Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı
Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı
Amedspor Kulüp Başkanı Yıldırım, Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan saha ve tribün olayları sonrası Bursa temsilcisinin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:50+0300
2023-03-08T18:50+0300
2023-03-08T18:53+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
amedspor
bursaspor
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha ve tribün olayları sonrası TFF, dün yaptığı açıklamayla Bursaspor'u, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' sebepleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ise sevk maddelerini yetersiz bularak TFF yönetimi, Disiplin Kurulu ve MHK'ya istifa çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230307/bursaspor-ve-kulup-gorevlileri-pfdkya-sevk-edildi-1067959600.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), amedspor, bursaspor
türkiye futbol federasyonu (tff), amedspor, bursaspor
Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı
18:50 08.03.2023 (güncellendi: 18:53 08.03.2023) Abone ol
Amedspor Kulüp Başkanı Yıldırım, Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan saha ve tribün olayları sonrası Bursa temsilcisinin yeterli nedenlerle PFDK'ya sevk edilmediğini savunarak TFF istifa çağrısında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha ve tribün olayları sonrası TFF, dün yaptığı açıklamayla Bursaspor'u, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' sebepleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.
Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ise sevk maddelerini yetersiz bularak TFF yönetimi, Disiplin Kurulu ve MHK'ya istifa çağrısında bulundu.