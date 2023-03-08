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Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı
Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı
Amedspor Kulüp Başkanı Yıldırım, Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan saha ve tribün olayları sonrası Bursa temsilcisinin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:50+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha ve tribün olayları sonrası TFF, dün yaptığı açıklamayla Bursaspor'u, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' sebepleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ise sevk maddelerini yetersiz bularak TFF yönetimi, Disiplin Kurulu ve MHK'ya istifa çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230307/bursaspor-ve-kulup-gorevlileri-pfdkya-sevk-edildi-1067959600.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), amedspor, bursaspor
türkiye futbol federasyonu (tff), amedspor, bursaspor

Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı

18:50 08.03.2023 (güncellendi: 18:53 08.03.2023)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA
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Amedspor Kulüp Başkanı Yıldırım, Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan saha ve tribün olayları sonrası Bursa temsilcisinin yeterli nedenlerle PFDK'ya sevk edilmediğini savunarak TFF istifa çağrısında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha ve tribün olayları sonrası TFF, dün yaptığı açıklamayla Bursaspor'u, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' sebepleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.
Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ise sevk maddelerini yetersiz bularak TFF yönetimi, Disiplin Kurulu ve MHK'ya istifa çağrısında bulundu.
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
SPOR
Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi
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