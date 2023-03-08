https://sputniknews.com.tr/20230308/amedspordan-tffye-istifa-cagrisi-1067998259.html

Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı

Amedspor'dan TFF'ye istifa çağrısı

Amedspor Kulüp Başkanı Yıldırım, Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan saha ve tribün olayları sonrası Bursa temsilcisinin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T18:50+0300

2023-03-08T18:50+0300

2023-03-08T18:53+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

amedspor

bursaspor

spor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha ve tribün olayları sonrası TFF, dün yaptığı açıklamayla Bursaspor'u, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' sebepleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ise sevk maddelerini yetersiz bularak TFF yönetimi, Disiplin Kurulu ve MHK'ya istifa çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230307/bursaspor-ve-kulup-gorevlileri-pfdkya-sevk-edildi-1067959600.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), amedspor, bursaspor