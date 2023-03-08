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https://sputniknews.com.tr/20230308/abd-rus-sberbankin-kazakistandaki-eski-yan-sirketini-kara-listeden-cikardi-1068008018.html
ABD, Rus Sberbank’ın Kazakistan’daki eski yan şirketini ‘kara listeden’ çıkardı
ABD, Rus Sberbank’ın Kazakistan’daki eski yan şirketini ‘kara listeden’ çıkardı
ABD Hazine Bakanlığı, Rus Sberbank bankasının Kazakistan’daki eski yan şirketini yaptırım listesinden çıkardı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:56+0300
2023-03-08T22:56+0300
dünya
sberbank
abd
kazakistan
kara liste
yaptırım
rusya
banka
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, belgelerde 4 farklı isimle anılan Kazakistan’daki Bereke Bank, yaptırım kapsamından çıkarıldı.Eski adı Sberbank Kazakistan olan Bereke Bank, geçen şubat ayında, Rus Sberbank’ın hissedarlardan çekildiğini, bu nedenle ABD’nin yaptırımlarını kaldırmasını beklediklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketiyle-ilgili-ayrintilar-aciklandi-1067501684.html
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sberbank, abd, kazakistan, kara liste, yaptırım, rusya, banka
sberbank, abd, kazakistan, kara liste, yaptırım, rusya, banka

ABD, Rus Sberbank’ın Kazakistan’daki eski yan şirketini ‘kara listeden’ çıkardı

22:56 08.03.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSberbank
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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ABD Hazine Bakanlığı, Rus Sberbank bankasının Kazakistan’daki eski yan şirketini yaptırım listesinden çıkardı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, belgelerde 4 farklı isimle anılan Kazakistan’daki Bereke Bank, yaptırım kapsamından çıkarıldı.
Eski adı Sberbank Kazakistan olan Bereke Bank, geçen şubat ayında, Rus Sberbank’ın hissedarlardan çekildiğini, bu nedenle ABD’nin yaptırımlarını kaldırmasını beklediklerini açıklamıştı.
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