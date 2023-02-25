https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketiyle-ilgili-ayrintilar-aciklandi-1067501684.html
AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketiyle ilgili ayrıntılar açıklandı
AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketiyle ilgili ayrıntılar açıklandı
Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yayınladı. Yeni pakette ekonomik kısıtlamaların yanı sıra 120’den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T21:04+0300
2023-02-25T21:04+0300
2023-02-25T21:05+0300
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AB, Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini resmen duyurdu. AB’nin resmi dergisinde yayınlanan karar metninde, Rusya’ya yönelik yeni ekonomik kısıtlamalar sıralanıyor. Ayrıca 120’den fazla kişi ve kuruluş da ‘kara listeye’ alındı.Yeni yaptırım paketine Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu dahil edildi.‘Kara listedeki’ isimler arasında, Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun İcra Direktörü Kirill Vışinskiy’in ismi de dikkat çekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-10uncu-yaptirim-paketini-acikladi-1067492908.html
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avrupa, avrupa birliği, rusya
AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketiyle ilgili ayrıntılar açıklandı
21:04 25.02.2023 (güncellendi: 21:05 25.02.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yayınladı. Yeni pakette ekonomik kısıtlamaların yanı sıra 120’den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor.
AB, Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini resmen duyurdu.
AB’nin resmi dergisinde yayınlanan karar metninde, Rusya’ya yönelik yeni ekonomik kısıtlamalar sıralanıyor. Ayrıca 120’den fazla kişi ve kuruluş da ‘kara listeye’ alındı.
Yeni yaptırım paketine Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu dahil edildi.
‘Kara listedeki’ isimler arasında, Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun İcra Direktörü Kirill Vışinskiy’in ismi de dikkat çekiyor.