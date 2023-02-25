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https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketiyle-ilgili-ayrintilar-aciklandi-1067501684.html
AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketiyle ilgili ayrıntılar açıklandı
AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketiyle ilgili ayrıntılar açıklandı
Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yayınladı. Yeni pakette ekonomik kısıtlamaların yanı sıra 120’den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
avrupa
avrupa birliği
rusya
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AB, Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini resmen duyurdu. AB’nin resmi dergisinde yayınlanan karar metninde, Rusya’ya yönelik yeni ekonomik kısıtlamalar sıralanıyor. Ayrıca 120’den fazla kişi ve kuruluş da ‘kara listeye’ alındı.Yeni yaptırım paketine Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu dahil edildi.‘Kara listedeki’ isimler arasında, Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun İcra Direktörü Kirill Vışinskiy’in ismi de dikkat çekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-10uncu-yaptirim-paketini-acikladi-1067492908.html
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avrupa, avrupa birliği, rusya

AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketiyle ilgili ayrıntılar açıklandı

21:04 25.02.2023 (güncellendi: 21:05 25.02.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini yayınladı. Yeni pakette ekonomik kısıtlamaların yanı sıra 120’den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor.
AB, Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini resmen duyurdu.
AB’nin resmi dergisinde yayınlanan karar metninde, Rusya’ya yönelik yeni ekonomik kısıtlamalar sıralanıyor. Ayrıca 120’den fazla kişi ve kuruluş da ‘kara listeye’ alındı.
Yeni yaptırım paketine Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu dahil edildi.
‘Kara listedeki’ isimler arasında, Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun İcra Direktörü Kirill Vışinskiy’in ismi de dikkat çekiyor.
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
Ukrayna krizi
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini açıkladı
16:31
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