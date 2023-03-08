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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/abd-patriot-hava-savunma-sistemleri-cok-yakinda-kievde-devreye-girecek-1068007206.html
ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek
ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek
ABD Ordusu Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Müsteşarı Douglas Bush, Patriot hava savunma sistemlerinin çok yakında Kiev'de olacağını söyledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:39+0300
2023-03-08T22:39+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
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DefenseNews'e demeç veren Douglas Bush, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedariki hakkında "Sistemlerimizin çok yakında orada iş başında olacağını düşünüyorum" dedi.ABD'nin Ukraynalı askerlere Patriot sistemlerinin kullanımıyla ilgili eğitim verdiğini belirten Bush, Washington'un Patriot sistemlerini operasyonel birimin hazırlığını etkilemeyecek şekilde tedarik edeceğini dile getirdi.Ocak başında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma'daki askeri üste başlayacağını doğrulamıştı.Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Fort Sill'de ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/polonya-savunma-bakanligi-varsova-havalimanina-patriot-yerlestirilecek-1066822519.html
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abd, ukrayna, patriot, rusya, kiev
abd, ukrayna, patriot, rusya, kiev

ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek

22:39 08.03.2023
© AAPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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ABD Ordusu Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Müsteşarı Douglas Bush, Patriot hava savunma sistemlerinin çok yakında Kiev'de olacağını söyledi.
DefenseNews'e demeç veren Douglas Bush, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedariki hakkında "Sistemlerimizin çok yakında orada iş başında olacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Ukraynalı askerlere Patriot sistemlerinin kullanımıyla ilgili eğitim verdiğini belirten Bush, Washington'un Patriot sistemlerini operasyonel birimin hazırlığını etkilemeyecek şekilde tedarik edeceğini dile getirdi.

Ocak başında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma'daki askeri üste başlayacağını doğrulamıştı.

Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Fort Sill'de ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatmıştı.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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