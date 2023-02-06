https://sputniknews.com.tr/20230206/polonya-savunma-bakanligi-varsova-havalimanina-patriot-yerlestirilecek-1066822519.html
Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek
Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, başkent Varşova’nın Babice Havalimanı’na Patriot hava sisteminin yerleştirileceğini belirtti. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T23:05+0300
2023-02-06T23:05+0300
2023-02-10T01:07+0300
polonya
varşova
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patriot
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Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya’nın sahip olduğu Patriot fırlatma araçları, bulundukları Sochaczew’den konuşlandırılacakları Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havaalanına hareket ediyor. Bu, 3. Varşova Uçaksavar Füze Tugayı askerlerinin eğitiminde önemli bir unsur” diye yazdı.Eski bir askeri hava üssü olan Babice Havalimanı, yoğun kentsel alan içinde yer alıyor.
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polonya, varşova, patriot
polonya, varşova, patriot
Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek
23:05 06.02.2023 (güncellendi: 01:07 10.02.2023) Abone ol
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, başkent Varşova’nın Babice Havalimanı’na Patriot hava sisteminin yerleştirileceğini belirtti.
Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya’nın sahip olduğu Patriot fırlatma araçları, bulundukları Sochaczew’den konuşlandırılacakları Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havaalanına hareket ediyor. Bu, 3. Varşova Uçaksavar Füze Tugayı askerlerinin eğitiminde önemli bir unsur” diye yazdı.
Eski bir askeri hava üssü olan Babice Havalimanı, yoğun kentsel alan içinde yer alıyor.