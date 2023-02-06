https://sputniknews.com.tr/20230206/polonya-savunma-bakanligi-varsova-havalimanina-patriot-yerlestirilecek-1066822519.html

Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek

Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, başkent Varşova’nın Babice Havalimanı’na Patriot hava sisteminin yerleştirileceğini belirtti. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

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polonya

varşova

dünya

patriot

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Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya’nın sahip olduğu Patriot fırlatma araçları, bulundukları Sochaczew’den konuşlandırılacakları Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havaalanına hareket ediyor. Bu, 3. Varşova Uçaksavar Füze Tugayı askerlerinin eğitiminde önemli bir unsur” diye yazdı.Eski bir askeri hava üssü olan Babice Havalimanı, yoğun kentsel alan içinde yer alıyor.

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