Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230206/polonya-savunma-bakanligi-varsova-havalimanina-patriot-yerlestirilecek-1066822519.html
Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek
Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, başkent Varşova’nın Babice Havalimanı’na Patriot hava sisteminin yerleştirileceğini belirtti. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T23:05+0300
2023-02-10T01:07+0300
polonya
varşova
dünya
patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_0:120:1200:795_1920x0_80_0_0_a94a5508386f4e0607d5e006e0cdb696.jpg
Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya’nın sahip olduğu Patriot fırlatma araçları, bulundukları Sochaczew’den konuşlandırılacakları Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havaalanına hareket ediyor. Bu, 3. Varşova Uçaksavar Füze Tugayı askerlerinin eğitiminde önemli bir unsur” diye yazdı.Eski bir askeri hava üssü olan Babice Havalimanı, yoğun kentsel alan içinde yer alıyor.
polonya
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_c549764817a3a4d0aeec61fdd070b513.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, varşova, patriot
polonya, varşova, patriot

Polonya Savunma Bakanlığı: Varşova havalimanına Patriot yerleştirilecek

23:05 06.02.2023 (güncellendi: 01:07 10.02.2023)
© AFP 2023 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / TIM SLOAN
Abone olTelegram
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, başkent Varşova’nın Babice Havalimanı’na Patriot hava sisteminin yerleştirileceğini belirtti.
Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya’nın sahip olduğu Patriot fırlatma araçları, bulundukları Sochaczew’den konuşlandırılacakları Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havaalanına hareket ediyor. Bu, 3. Varşova Uçaksavar Füze Tugayı askerlerinin eğitiminde önemli bir unsur” diye yazdı.
Eski bir askeri hava üssü olan Babice Havalimanı, yoğun kentsel alan içinde yer alıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала