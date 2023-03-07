https://sputniknews.com.tr/20230307/uefa-2022-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bilet-ucreti-iadesi-yapacak-1067941997.html

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finali için bilet ücreti iadesi yapacak

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finali için bilet ücreti iadesi yapacak

UEFA, Fransa'nın başkenti Paris'teki 2022 Şampiyonlar Ligi finaline bileti olmasına rağmen stada giremeyen ya da girmekte zorluk çeken 19 bin 618 Liverpool... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T15:59+0300

2023-03-07T15:59+0300

2023-03-07T16:06+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

bilet

iade

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UEFA'dan yapılan açıklamada, "En zor koşulların bildirildiği A, B, C, X, Y ve Z kapıları için biletleri olan tüm taraftarlara geri ödeme yapılacaktır. Ayrıca, erişim kontrol verilerine göre stada başlangıçta planlanan maçın başlama saatinden önce girmeyen veya stada hiç giremeyen tüm taraftarlar geri ödeme almaya hak kazanacaktır" denildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2021-2022 sezonu finali, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi olmuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi finali, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle gecikmeli başlamıştı. Karşılaşma öncesi stat girişinde uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda biletsiz taraftarın stada girmeye çalışması nedeniyle kapılar bir süre kapalı tutulmuş ve bazı taraftarlar, demir parmaklıklara tırmanarak stada girmişti. Fransız polisi, stada girmeyi bekleyen taraftarlara biber gazı sıkmıştı.

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