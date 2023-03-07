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https://sputniknews.com.tr/20230307/sirnakta-gokyuzunde-gorulen-esrarengiz-cisimler-heyecan-ve-panige-neden-oldu-1067939452.html
Şırnak'ta gökyüzünde görülen esrarengiz cisimler heyecan ve paniğe neden oldu
Şırnak'ta gökyüzünde görülen esrarengiz cisimler heyecan ve paniğe neden oldu
Şırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim heyecan ve paniğe neden oldu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:21+0300
2023-03-07T15:44+0300
şırnak
yaşam
şüpheli cisim
panik
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Şırnak'ta, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde gökyüzünde gece saat 22.00 sıralarında aniden ortaya çıkan ve iki çift göze benzeyen cisimler paniğe neden oldu.Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Ozan Fırat Güldürmez, arkadaşı Levent Zeyrek ile birlikte sitede dolaşırken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark edince bu anı cep telefonları ile kayıt altına aldı.Güldürmez, gökyüzünde gördükleri esrarengiz cisimler karşısında hem heyecanlandıklarını hem de kısa süreli bir panik yaşadıklarını ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220926/starlink-uydulari-turkiye-semalarinda-bircok-ilden-goruntulendi-1061626309.html
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şırnak, şüpheli cisim, panik
şırnak, şüpheli cisim, panik

Şırnak'ta gökyüzünde görülen esrarengiz cisimler heyecan ve paniğe neden oldu

15:21 07.03.2023 (güncellendi: 15:44 07.03.2023)
© İHAŞırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim
Şırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA
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Şırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim heyecan ve paniğe neden oldu.
Şırnak'ta, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde gökyüzünde gece saat 22.00 sıralarında aniden ortaya çıkan ve iki çift göze benzeyen cisimler paniğe neden oldu.
Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Ozan Fırat Güldürmez, arkadaşı Levent Zeyrek ile birlikte sitede dolaşırken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark edince bu anı cep telefonları ile kayıt altına aldı.
© İHAŞırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim vatandaşlar arasında heyecan ve paniğe neden oldu.
Şırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim vatandaşlar arasında heyecan ve paniğe neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
Şırnak'ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim vatandaşlar arasında heyecan ve paniğe neden oldu.
© İHA
Güldürmez, gökyüzünde gördükleri esrarengiz cisimler karşısında hem heyecanlandıklarını hem de kısa süreli bir panik yaşadıklarını ifade etti:
"Arkadaşımla sitenin içinde dolaşırken ay ve bulutların oluşturduğu manzaranın oluşturduğu güzelliği konuşurken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark ettik. İnsan kafasına benzeyen ve iki çift göz gibi görünen bu cisimleri görünce hemen telefonlarımızla fotoğraflayıp kayıt altına aldık. Fotoğrafı yakından incelediğimizde hem panikledik hem de heyecanlandık. Ama cisimlerin ne olduğunu bilmedik. Bunu sadece biz değil çok sayıda kişi gördü. Sonrasında ise bu cisimler kendiliğinden kayboldu ama bu cisimlerin ne olduğunu ise çok merak ediyorum.”
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