https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-hukumete-psikolojik-destek-sistemini-iyilestirme-talimati-1067957869.html
Putin’den hükümete talimat: Psikolojik destek sistemi iyileştirmelidir
Putin’den hükümete talimat: Psikolojik destek sistemi iyileştirmelidir
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete vatandaşlara sağlanan psikolojik destek sistemini iyileştirme talimatı verdi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:47+0300
2023-03-07T22:47+0300
2023-03-07T22:48+0300
dünya
vladimir putin
psikolojik destek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genç bilim insanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından hükümete, vatandaşlara sağlanan psikolojik destek sisteminin iyileştirilmesi talimatı verdi.Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgede, “Daha önce verilen talimatları dikkate alarak Rusya Federasyonu hükümeti, çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere sığınmacıların ve zorunlu olarak yerlerini terk etmiş kişilerin desteklenmesine ve onlara bu tür yardımların sağlanmasına özel önem vererek, nüfusa psikolojik destek sağlama sistemini iyileştirmelidir” ifadelerine yer verildi.Belgede ayrıca, “Askeri personel ve ailelerindeki travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini tedavi etmeye yönelik çalışmalara ve psikoloji alanındaki uzmanların mesleki eğitimlerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere, uygun metodolojik çerçevenin geliştirilmesine özel dikkat gösterilmelidir.Gerekirse Rusya Federasyonu mevzuatında uygun değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır” ifadeleri yer aldı.
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vladimir putin, psikolojik destek
vladimir putin, psikolojik destek
Putin’den hükümete talimat: Psikolojik destek sistemi iyileştirmelidir
22:47 07.03.2023 (güncellendi: 22:48 07.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete vatandaşlara sağlanan psikolojik destek sistemini iyileştirme talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genç bilim insanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından hükümete, vatandaşlara sağlanan psikolojik destek sisteminin iyileştirilmesi talimatı verdi.
Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgede, “Daha önce verilen talimatları dikkate alarak Rusya Federasyonu hükümeti, çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere sığınmacıların ve zorunlu olarak yerlerini terk etmiş kişilerin desteklenmesine ve onlara bu tür yardımların sağlanmasına özel önem vererek, nüfusa psikolojik destek sağlama sistemini iyileştirmelidir” ifadelerine yer verildi.
Belgede ayrıca, “Askeri personel ve ailelerindeki travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini tedavi etmeye yönelik çalışmalara ve psikoloji alanındaki uzmanların mesleki eğitimlerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere, uygun metodolojik çerçevenin geliştirilmesine özel dikkat gösterilmelidir.Gerekirse Rusya Federasyonu mevzuatında uygun değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır” ifadeleri yer aldı.