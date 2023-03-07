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https://sputniknews.com.tr/20230307/peruda-nehrin-karsisina-gecmeye-calisan-5-asker-boguldu-1067918061.html
Peru'da nehrin karşısına geçmeye çalışan 5 asker boğuldu
Peru'da nehrin karşısına geçmeye çalışan 5 asker boğuldu
Güney Amerika ülkesi Peru'da Llave Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 5 asker boğuldu, 1 asker kayboldu. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
peru
asker
nehir
boğulma
ölü
güney amerika
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Peru basınında çıkan habere göre, El Collao eyaletine bağlı Juli kasabasındaki nehirden karşıya geçmek isteyen 50 askerden bazıları akıntıya kapıldı.Dengesini kaybedip nehre düşen 5 asker boğuldu, 1 asker ise kayboldu.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.Askerlerin ülkede bir süredir hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericilere müdahale etmek için bölgede bulunduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221028/denize-giren-esek-boguldu-sahibi-suni-teneffus-yaparak-hayata-dondurmeye-calisti-1062824341.html
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peru, asker, nehir, boğulma, ölü, güney amerika
peru, asker, nehir, boğulma, ölü, güney amerika

Peru'da nehrin karşısına geçmeye çalışan 5 asker boğuldu

05:17 07.03.2023
© İHAPeru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı.
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© İHA
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Güney Amerika ülkesi Peru'da Llave Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 5 asker boğuldu, 1 asker kayboldu.
Peru basınında çıkan habere göre, El Collao eyaletine bağlı Juli kasabasındaki nehirden karşıya geçmek isteyen 50 askerden bazıları akıntıya kapıldı.
Dengesini kaybedip nehre düşen 5 asker boğuldu, 1 asker ise kayboldu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Askerlerin ülkede bir süredir hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericilere müdahale etmek için bölgede bulunduğu bildirildi.
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