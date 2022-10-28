https://sputniknews.com.tr/20221028/denize-giren-esek-boguldu-sahibi-suni-teneffus-yaparak-hayata-dondurmeye-calisti-1062824341.html
Denize giren eşek boğuldu: Sahibi suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı
Denize giren eşek boğuldu: Sahibi suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, sahibinin serinlemek için birlikte denize soktuğu eşek boğuldu. Denizden çıkarılan eşek, suni teneffüs yapılmasına rağmen... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T20:36+0300
2022-10-28T20:36+0300
2022-10-28T20:36+0300
yaşam
alanya
deniz
eşek
boğulma
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İlçenin ünlü Kleopatra Plajı’nda meydana gelen olayda Mehmet D. adlı vatandaş eşeğiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan eşek, sahibi ve sahildeki vatandaşlar tarafından karaya çıkarıldı. Boğulan eşeğine suni teneffüs yapan sahibi Mehmet D.’nin tüm çabalarına rağmen hayvan öldü.Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D.’yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere sahilden aldı.
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alanya, deniz, eşek, boğulma
alanya, deniz, eşek, boğulma
Denize giren eşek boğuldu: Sahibi suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde, sahibinin serinlemek için birlikte denize soktuğu eşek boğuldu. Denizden çıkarılan eşek, suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.
İlçenin ünlü Kleopatra Plajı’nda meydana gelen olayda Mehmet D. adlı vatandaş eşeğiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan eşek, sahibi ve sahildeki vatandaşlar tarafından karaya çıkarıldı.
Boğulan eşeğine suni teneffüs yapan sahibi Mehmet D.’nin tüm çabalarına rağmen hayvan öldü.
Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D.’yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere sahilden aldı.