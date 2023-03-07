‘Müslüman ülkelerle saygıya dayalı ilişkileri güçlendirmek Rusya’nın öncelikleri arasında’
© Sputnik / Amur GadjievMoskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı Resepsiyon Evi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin büyükelçileriyle görüşme
© Sputnik / Amur Gadjiev
Özel
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi’nde, “Rusya – İslam Alemi” Stratejik Vizyon Grubu’nun İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeye, Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar da katıldı.
Etkinliğe Rusya adına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra, Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov, Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Farit Muhametşin ile federal ve bölgesel idarelerin temsilcileri, bölgesel derneklerin yöneticileri, Müslüman ve Hristiyan din adamları katıldı.
Görüşmede, 18-20 Mayıs 2023 tarihinde Tataristan’da yapılacak 'Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023' Uluslararası Ekonomik Forumu’na özel ilgi gösterildi.
Moskova’daki görüşmenin katılımcıları, Rusya ve İslam Alemi ülkeleri arasında eşit diyalog ve ortaklık temelinde büyük yakınlaşmaya dikkat çekti. Ayrıca kültürel çeşitliliği ve medeniyetlerin ortaklığını koruma sürecinde geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesi alanı da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin genişletilmesine dikkat çekildi.
Görüşmenin açılış konuşmasını yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Müslüman ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesinin Rusya'nın dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti:
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman ülkelerle işbirliğini geliştirmenin önemine defalarca dikkat çekti. Bu, iç dış politikamızın temel önceliklerinden biri. Günümüzde bu işbirliği stratejik ortaklık niteliğini kazandı ve ticaret, demiryolu ve karayolu ulaşımı, enerji, ileri teknolojiler gibi çok çeşitli alanlarda hızla gelişiyor. Dış baskıya rağmen Rusya her zaman İslam Alemi ülkeleri için en güvenilir ortak olacak. Bu ortaklığın yeni perspektifler açtığını emin biçimde söyleyebiliriz.”
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Müslüman ülkelerle karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler sürdürdüğünün altını çizdi:
“Avrasya’nın en büyük ülkesi, medeniyeti olan Rusya, İslam Alemi ülkeleriyle iyi, dürüst, karşılıklı saygıya dayanan ilişkileri sürdürüyor. Bu ilişkileri güçlendirmeye devam etmek, Rusya’nın dış politikasının değişmez öncelikleri arasında. Dünya halklarının kültürel ve medeni çok çeşitliliğine bağlılık, siyasi ve sosyoekonomik kalkınma yollarını belirleme haklarına saygı bizim ortak yanımız. Müslüman ülkelerdeki dostlarımızla birlikte daha adil, demokratik, BM Anlaşması ilkelerine dayanan çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasından yanayız. ABD liderliğindeki "kolektif Batı" tarafından agresif bir şekilde dayatılan ultra liberal değerleri reddediyoruz.”
İslam Aleminin medeni birliğinin eşsizliğine dikkat çeken Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov, Rusya'nın Müslüman ülkelerle işbirliğinin kazandığı özel öneme dikkat çekti:
“İslam Alemi, uluslararası politika, ekonomi ve insani işbirliğinde kendi çıkarları olan eşsiz bir medeni birliktir. İslam ekonomisi dünya ekonomisinin en önemli parçası. Günümüzün zor zamanlarında, uluslararası ilişkilerdeki krizde, Rusya ve İslam Alemi ülkeleri arasındaki işbirliği ayrı bir önem arz ediyor. Rusya, kendi değer yönelimlerine sahip olma hakkını, çok kutuplu dünya ve kültürlerin çeşitliliğini koruma ihtiyacını savunuyor.”