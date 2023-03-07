https://sputniknews.com.tr/20230307/musluman-ulkelerle-saygiya-dayali-iliskileri-guclendirmek-rusyanin-oncelikleri-arasinda-1067958301.html

‘Müslüman ülkelerle saygıya dayalı ilişkileri güçlendirmek Rusya’nın öncelikleri arasında’

‘Müslüman ülkelerle saygıya dayalı ilişkileri güçlendirmek Rusya’nın öncelikleri arasında’

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi’nde, “Rusya – İslam Alemi” Stratejik Vizyon Grubu’nun İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T22:51+0300

2023-03-07T22:51+0300

2023-03-07T22:51+0300

görüş

rusya

dış politika

islam

islam işbirliği teşkilatı (iit)

öncelik

görüşme

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067951220_115:0:1041:521_1920x0_80_0_0_5b43b611a6c11a84d4a4f40276e47fef.jpg

Etkinliğe Rusya adına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra, Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov, Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Farit Muhametşin ile federal ve bölgesel idarelerin temsilcileri, bölgesel derneklerin yöneticileri, Müslüman ve Hristiyan din adamları katıldı.Görüşmede, 18-20 Mayıs 2023 tarihinde Tataristan’da yapılacak 'Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023' Uluslararası Ekonomik Forumu’na özel ilgi gösterildi.Moskova’daki görüşmenin katılımcıları, Rusya ve İslam Alemi ülkeleri arasında eşit diyalog ve ortaklık temelinde büyük yakınlaşmaya dikkat çekti. Ayrıca kültürel çeşitliliği ve medeniyetlerin ortaklığını koruma sürecinde geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesi alanı da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin genişletilmesine dikkat çekildi.Görüşmenin açılış konuşmasını yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Müslüman ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesinin Rusya'nın dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti:Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Müslüman ülkelerle karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler sürdürdüğünün altını çizdi:İslam Aleminin medeni birliğinin eşsizliğine dikkat çeken Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov, Rusya'nın Müslüman ülkelerle işbirliğinin kazandığı özel öneme dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20230307/putinden-hukumete-psikolojik-destek-sistemini-iyilestirme-talimati-1067957869.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, dış politika, islam, islam işbirliği teşkilatı (iit), öncelik, görüşme, sergey lavrov