https://sputniknews.com.tr/20230307/milanoda-bir-soyguncu-6-kisiyi-bicakla-yaraladi-1067917168.html
Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı
Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T02:36+0300
2023-03-07T02:36+0300
2023-03-07T02:36+0300
dünya
italya
polis
soygun
bıçaklama
yaralı
milano
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064471888_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_abb5ecce2aca6c30812f02bacd772d9d.jpg
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/oyuncak-tabanca-ile-banka-soygununun-kamera-kayitlari-ortaya-cikti-1067713920.html
italya
milano
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064471888_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_606bcb6f8d15eac112df82e625b8f0b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, polis, soygun, bıçaklama, yaralı, milano
italya, polis, soygun, bıçaklama, yaralı, milano
Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı
Abone ol
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.
Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.
Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.
Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.