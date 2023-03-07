https://sputniknews.com.tr/20230307/milanoda-bir-soyguncu-6-kisiyi-bicakla-yaraladi-1067917168.html

Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı

Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T02:36+0300

2023-03-07T02:36+0300

2023-03-07T02:36+0300

dünya

italya

polis

soygun

bıçaklama

yaralı

milano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064471888_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_abb5ecce2aca6c30812f02bacd772d9d.jpg

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230302/oyuncak-tabanca-ile-banka-soygununun-kamera-kayitlari-ortaya-cikti-1067713920.html

italya

milano

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, polis, soygun, bıçaklama, yaralı, milano