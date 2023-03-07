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https://sputniknews.com.tr/20230307/milanoda-bir-soyguncu-6-kisiyi-bicakla-yaraladi-1067917168.html
Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı
Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T02:36+0300
2023-03-07T02:36+0300
dünya
italya
polis
soygun
bıçaklama
yaralı
milano
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/oyuncak-tabanca-ile-banka-soygununun-kamera-kayitlari-ortaya-cikti-1067713920.html
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italya, polis, soygun, bıçaklama, yaralı, milano
italya, polis, soygun, bıçaklama, yaralı, milano

Milano'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı

02:36 07.03.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAİtalya - polis
İtalya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.
Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.
Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.
Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.
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