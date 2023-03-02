https://sputniknews.com.tr/20230302/oyuncak-tabanca-ile-banka-soygununun-kamera-kayitlari-ortaya-cikti-1067713920.html

Oyuncak tabanca ile banka soygununun kamera kayıtları ortaya çıktı

Oyuncak tabanca ile banka soygununun kamera kayıtları ortaya çıktı

Çekmeköy'de bir banka şubesine giren silahlı şüpheli, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra poşete 131 bin 920 lira ve bin 300 euro doldurarak kaçmaya... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:46+0300

2023-03-02T13:46+0300

2023-03-02T13:50+0300

yaşam

türkiye

istanbul

soygun

oyuncak

tabanca

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İstanbul Çekmeköy’de bulunan Yapı Kredi Taşdelen şubesinde 28 Şubat Salı günü yaşanan olayda, bankaya giren silahlı şüpheli, önce güvenlik görevlisi C.O.L.'yi (43) etkisiz hale getirdi.Daha sonra elindeki poşetle bankoya yönelerek, çalışanlardan poşeti parayla doldurmalarını istedi. Para dolu çantayla beraber şüpheli bankadan koşarak kaçtı. Soygun esnasında eşi ve çocuğu ile hesap açtırmak için bankada bulunan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.S. (30), kaçan şüphelinin peşinden koştu. Polis, şüpheli kaçarken havaya ateş açarak 'dur' ihtarında bulundu. Polis, mahalleli ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheli yaklaşık 500 metre sonra yakalandı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira ile bin 300 euro ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Muhammet D. (49)'nin suç kaydı olmadığı tespit edildi. Şahsın olayda kullandığı silahın ise boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-ekmek-bicakli-soygun-sucluluk-duygusunu-anlamak-istedim-1060076509.html

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türkiye, istanbul, soygun, oyuncak, tabanca