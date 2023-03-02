https://sputniknews.com.tr/20230302/oyuncak-tabanca-ile-banka-soygununun-kamera-kayitlari-ortaya-cikti-1067713920.html
Oyuncak tabanca ile banka soygununun kamera kayıtları ortaya çıktı
Oyuncak tabanca ile banka soygununun kamera kayıtları ortaya çıktı
Çekmeköy'de bir banka şubesine giren silahlı şüpheli, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra poşete 131 bin 920 lira ve bin 300 euro doldurarak kaçmaya... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T13:46+0300
2023-03-02T13:46+0300
2023-03-02T13:50+0300
yaşam
türkiye
istanbul
soygun
oyuncak
tabanca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067713693_0:0:701:394_1920x0_80_0_0_57e1d43d1d2d17e2924c7969eb8e83a2.jpg
İstanbul Çekmeköy’de bulunan Yapı Kredi Taşdelen şubesinde 28 Şubat Salı günü yaşanan olayda, bankaya giren silahlı şüpheli, önce güvenlik görevlisi C.O.L.'yi (43) etkisiz hale getirdi.Daha sonra elindeki poşetle bankoya yönelerek, çalışanlardan poşeti parayla doldurmalarını istedi. Para dolu çantayla beraber şüpheli bankadan koşarak kaçtı. Soygun esnasında eşi ve çocuğu ile hesap açtırmak için bankada bulunan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.S. (30), kaçan şüphelinin peşinden koştu. Polis, şüpheli kaçarken havaya ateş açarak 'dur' ihtarında bulundu. Polis, mahalleli ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheli yaklaşık 500 metre sonra yakalandı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira ile bin 300 euro ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Muhammet D. (49)'nin suç kaydı olmadığı tespit edildi. Şahsın olayda kullandığı silahın ise boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-ekmek-bicakli-soygun-sucluluk-duygusunu-anlamak-istedim-1060076509.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067713693_0:0:525:394_1920x0_80_0_0_4a9b1b89f11a8c3d4ffeeeed1e08d932.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, soygun, oyuncak, tabanca
türkiye, istanbul, soygun, oyuncak, tabanca
Oyuncak tabanca ile banka soygununun kamera kayıtları ortaya çıktı
13:46 02.03.2023 (güncellendi: 13:50 02.03.2023) Abone ol
Çekmeköy'de bir banka şubesine giren silahlı şüpheli, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra poşete 131 bin 920 lira ve bin 300 euro doldurarak kaçmaya çalıştı. Soygun anı ve sonrasında yaşanan kovalamacanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Çekmeköy’de bulunan Yapı Kredi Taşdelen şubesinde 28 Şubat Salı günü yaşanan olayda, bankaya giren silahlı şüpheli, önce güvenlik görevlisi C.O.L.'yi (43) etkisiz hale getirdi.
Daha sonra elindeki poşetle bankoya yönelerek, çalışanlardan poşeti parayla doldurmalarını istedi. Para dolu çantayla beraber şüpheli bankadan koşarak kaçtı. Soygun esnasında eşi ve çocuğu ile hesap açtırmak için bankada bulunan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.S. (30), kaçan şüphelinin peşinden koştu. Polis, şüpheli kaçarken havaya ateş açarak 'dur' ihtarında bulundu. Polis, mahalleli ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheli yaklaşık 500 metre sonra yakalandı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira ile bin 300 euro ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Muhammet D. (49)'nin suç kaydı olmadığı tespit edildi. Şahsın olayda kullandığı silahın ise boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.