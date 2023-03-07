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Kanadalı ikizler 'en prematüre bebekler' olarak Guinness'e girdi
Kanadalı ikizler 'en prematüre bebekler' olarak Guinness'e girdi
Kanada'da bir erkek ve kız kardeş henüz 22 haftalıkken doğdu ve 'dünyanın en erken doğan ikizleri' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
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Kanadalı kardeşler Adiah ve Adrial Nadarajah, 126 günlükken dünyaya gelerek 2018 yılında ABD'nin Iowa eyaletinde kayda geçen rekoru geride bıraktı.Guinness, çocuklar 22 haftadan bir saat bile erken doğmuş olsalardı, hastanenin onları kurtarmak için çabalamamış olacağını duyurdu.'Hayatta kalma şansları yüzde 0' dedilerAnne Shakina Rajendram, henüz 21 hafta beş günlükken doğuma başladığında doktorların kendisine bebeklerin 'yaşayamayacağını' ve 'hayatta kalma şanslarının yüzde 0' olduğunu söylediğini belirtti.Bunun ikinci hamileliği olduğunu kaydeden Rajendram, ilk bebeğini birkaç ay önce doğumda kaybettiğini söyledi.'Geceleri gözyaşlarıyla dua etmekten uyuyamadım'Baba Kevin Nadarajah ise, hastanenin kendilerine bu kadar erken bir doğumda yardımcı olamayacaklarını söylediğini ve geceleri 'gözyaşlarıyla dua etmekten uyuyamadığını' ifade etti.Çoğu hastane 24 ila 26 haftadan önce doğan çocukları kurtarmaya çalışmıyor. Ancak şans eseri çift, uzman bir yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip olan Toronto'daki Mount Sinai Hastanesi'ne sevk edildi.Kendisine bebeklerin 22 haftadan birkaç dakika önce doğmaları halinde bile ölüme terk edileceklerinin söylendiğini aktaran anne, şiddetli kanamaya rağmen bebekleri birkaç saat daha 'içeride tutmak' için elinden geleni yaptığını dile getirdi.Adiah ve Adrial, başlangıçta ciddi rahatsızlıklar yaşamalarına rağmen şimdi bir yaşında.'Durumları çok iyi'Anne Rajendram, "Bebeklerin birçok kez gözlerimizin önünde ölümün eşiğine geldiğine şahit olduk. Hala doktorların gözetimi altındalar ve durumlar çok iyi" diye konuştu.Bugüne kadar en erken doğan bebek, 21 hafta bir günde dünyaya gelen Alabamalı Curtis Means olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-yasayan-26-yasindaki-kedi-dunyanin-en-yasli-kedisi-rekorunu-kirdi-1063796913.html
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bebek, kanada, erken doğum, bebek
bebek, kanada, erken doğum, bebek

Kanadalı ikizler 'en prematüre bebekler' olarak Guinness'e girdi

12:22 07.03.2023 (güncellendi: 12:27 07.03.2023)
© AAİkiz bebek
İkiz bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Kanada'da bir erkek ve kız kardeş henüz 22 haftalıkken doğdu ve 'dünyanın en erken doğan ikizleri' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kanadalı kardeşler Adiah ve Adrial Nadarajah, 126 günlükken dünyaya gelerek 2018 yılında ABD'nin Iowa eyaletinde kayda geçen rekoru geride bıraktı.
Guinness, çocuklar 22 haftadan bir saat bile erken doğmuş olsalardı, hastanenin onları kurtarmak için çabalamamış olacağını duyurdu.

'Hayatta kalma şansları yüzde 0' dediler

Anne Shakina Rajendram, henüz 21 hafta beş günlükken doğuma başladığında doktorların kendisine bebeklerin 'yaşayamayacağını' ve 'hayatta kalma şanslarının yüzde 0' olduğunu söylediğini belirtti.
Bunun ikinci hamileliği olduğunu kaydeden Rajendram, ilk bebeğini birkaç ay önce doğumda kaybettiğini söyledi.

'Geceleri gözyaşlarıyla dua etmekten uyuyamadım'

Baba Kevin Nadarajah ise, hastanenin kendilerine bu kadar erken bir doğumda yardımcı olamayacaklarını söylediğini ve geceleri 'gözyaşlarıyla dua etmekten uyuyamadığını' ifade etti.
Çoğu hastane 24 ila 26 haftadan önce doğan çocukları kurtarmaya çalışmıyor. Ancak şans eseri çift, uzman bir yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip olan Toronto'daki Mount Sinai Hastanesi'ne sevk edildi.
Kendisine bebeklerin 22 haftadan birkaç dakika önce doğmaları halinde bile ölüme terk edileceklerinin söylendiğini aktaran anne, şiddetli kanamaya rağmen bebekleri birkaç saat daha 'içeride tutmak' için elinden geleni yaptığını dile getirdi.
Adiah ve Adrial, başlangıçta ciddi rahatsızlıklar yaşamalarına rağmen şimdi bir yaşında.

'Durumları çok iyi'

Anne Rajendram, "Bebeklerin birçok kez gözlerimizin önünde ölümün eşiğine geldiğine şahit olduk. Hala doktorların gözetimi altındalar ve durumlar çok iyi" diye konuştu.
Bugüne kadar en erken doğan bebek, 21 hafta bir günde dünyaya gelen Alabamalı Curtis Means olmuştu.
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