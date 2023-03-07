https://sputniknews.com.tr/20230307/israilli-bakandan-yargi-duzenlemesini-protesto-eden-yedek-askerlere-cehenneme-kadar-yolunuz-var--1067940461.html
İsrailli Bakan'dan yargı düzenlemesini protesto eden yedek askerlere: Cehenneme kadar yolunuz var
İsrailli Bakan'dan yargı düzenlemesini protesto eden yedek askerlere: Cehenneme kadar yolunuz var
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, hükümetin yargı düzenlemesini protesto eden yedek askerler için "Cehenneme kadar yolunuz var" ifadesini kullandı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:47+0300
2023-03-07T15:47+0300
2023-03-07T15:48+0300
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Karhi, Twitter hesabından "Purim Bayramı" dolayısıyla yaptığı paylaşımda yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlere tepki gösterdi. İletişim Bakanı, yargı düzenlemesine karşı çıkan aralarında savaş pilotları ve siber güvenlik uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlere işaret ederek, "İsrail siz olmadan da başaracaktır, cehenneme kadar yolunuz var" ifadesini kullandı. Öte yandan, muhalefetteki Yisrael Beytenu (İsrail Evimiz) Partisinden milletvekili Yulia Malinovsky, Twitter hesabından Karhi'ye cevap verdi. Karhi'yi "nankör" ve "akılsız" diye niteleyen Malinovsky şunları kaydetti: "Cehenneme tam olarak kimi gönderiyorsun? Onlar halkın parçası ve hatta vergileriyle devleti destekleyenler, orduda görev yapanlar, İsrail devletinin temel direği onlar." İsrail ordusunda görev yapan 37 yedek savaş pilotu, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacaklarını açıklamıştı. Aynı şekilde, İsrail ordusu siber kuvvetlerine bağlı aralarında albay, yarbay ve tümgenerallerin yer aldığı 150 kadar personelin de yargı düzenlemesi durdurulmazsa bir sonraki eğitimlere katılmayacağı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230306/israil-basbakani-netanyahunun-yurt-disi-turu-icin-pilot-bulunamadi-1067855745.html
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israil, cehennem, bakan, asker
israil, cehennem, bakan, asker
İsrailli Bakan'dan yargı düzenlemesini protesto eden yedek askerlere: Cehenneme kadar yolunuz var
15:47 07.03.2023 (güncellendi: 15:48 07.03.2023) Abone ol
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, hükümetin yargı düzenlemesini protesto eden yedek askerler için "Cehenneme kadar yolunuz var" ifadesini kullandı.
Karhi, Twitter hesabından "Purim Bayramı" dolayısıyla yaptığı paylaşımda yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlere tepki gösterdi.
İletişim Bakanı, yargı düzenlemesine karşı çıkan aralarında savaş pilotları ve siber güvenlik uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlere işaret ederek, "İsrail siz olmadan da başaracaktır, cehenneme kadar yolunuz var" ifadesini kullandı.
Öte yandan, muhalefetteki Yisrael Beytenu (İsrail Evimiz) Partisinden milletvekili Yulia Malinovsky, Twitter hesabından Karhi'ye cevap verdi. Karhi'yi "nankör" ve "akılsız" diye niteleyen Malinovsky şunları kaydetti: "Cehenneme tam olarak kimi gönderiyorsun? Onlar halkın parçası ve hatta vergileriyle devleti destekleyenler, orduda görev yapanlar, İsrail devletinin temel direği onlar."
İsrail ordusunda görev yapan 37 yedek savaş pilotu, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacaklarını açıklamıştı. Aynı şekilde, İsrail ordusu siber kuvvetlerine bağlı aralarında albay, yarbay ve tümgenerallerin yer aldığı 150 kadar personelin de yargı düzenlemesi durdurulmazsa bir sonraki eğitimlere katılmayacağı duyurulmuştu.