https://sputniknews.com.tr/20230306/israil-basbakani-netanyahunun-yurt-disi-turu-icin-pilot-bulunamadi-1067855745.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı turu için pilot bulunamıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı turu için pilot bulunamıyor

Hükümetin sunduğu yargı reformuna karşı kitlesel protestoların sürdüğü İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bu hafta... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T09:55+0300

2023-03-06T09:55+0300

2023-03-06T09:57+0300

dünya

israil

el al airlines

benyamin netanyahu

pilot

protesto

yargı reformu

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenleyeceği resmi ziyaret için ülkenin havayolu şirketi El Al, pilot ve uçuş görevlisi sıkıntısı yaşadığını öne sürdü.Ülke basınında yer alan haberlere göre Ulaştırma Bakanı Miri Regev, El Al'ın perşembe günkü uçuş için pazar günü saat 14.00'e kadar verdiği süreyi kaçırmasının ardından ihaleyi Arkia ve Israir gibi diğer havayolu şirketlerine devretmeyi planlıyor.Jerusalem Post'un haberinde El Al'ın gönüllü olacak pilot ve kabin görevlisi ekibi tahsis edememesinin nedeninin, ülkede hükümetin sunduğu yargı reformu nedeniyle yaşanan şiddetli protestolar olduğu belirtildi.El Al, personel sorununu 'diğer sebeplerin yanında' Netanyahu'nun talep ettiği Boeing 777 uçağını uçurabilecek niteliklere sahip pilot olmamasına bağladı.Haberde, ayrıca personelin hükümetin planladığı yargı revizyonuna karşı çıktıkları için gönüllü olmak istemedikleri öne sürüldü.Şirkete ceza kesilebilirÖte yandan Regev, kamu yayın kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, hükümetten aldığı kredilere ve finansman garantilerine bağımlı olan El Al'ın Netanyahu'nun seyahatinde personel görevlendirmemesi nedeniyle cezai tedbirlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.Şirket ise, 'İsrail bayrağını gururla taşıdığını' ve Netanyahu'nun uçuşunu planlandığı gibi gerçekleştireceğini duyursa da basın, sorunun henüz çözülmediğine dikkat çekti.Başbakan Netanyahu'nun bu hafta perşembe günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmek üzere Roma'ya gitmesi ve cumartesi günü ülkeye dönmesi planlanıyor.Geçen hafta İsrail Hava Kuvvetleri'nin 69. filosundaki 40 yedek pilotun üçü hariç tamamı yargı reformunu protesto etmek amacıyla bu hafta yapılması planlanan eğitim oturumuna katılmayacaklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230305/israil-ordusundaki-37-pilot-netanyahunun-yargi-reformunu-protesto-icin-egitime-katilmayacak-1067841373.html

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israil, el al airlines, benyamin netanyahu, pilot, protesto, yargı reformu