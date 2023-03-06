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https://sputniknews.com.tr/20230306/israil-basbakani-netanyahunun-yurt-disi-turu-icin-pilot-bulunamadi-1067855745.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı turu için pilot bulunamıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı turu için pilot bulunamıyor
Hükümetin sunduğu yargı reformuna karşı kitlesel protestoların sürdüğü İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bu hafta... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T09:55+0300
2023-03-06T09:57+0300
dünya
israil
el al airlines
benyamin netanyahu
pilot
protesto
yargı reformu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenleyeceği resmi ziyaret için ülkenin havayolu şirketi El Al, pilot ve uçuş görevlisi sıkıntısı yaşadığını öne sürdü.Ülke basınında yer alan haberlere göre Ulaştırma Bakanı Miri Regev, El Al'ın perşembe günkü uçuş için pazar günü saat 14.00'e kadar verdiği süreyi kaçırmasının ardından ihaleyi Arkia ve Israir gibi diğer havayolu şirketlerine devretmeyi planlıyor.Jerusalem Post'un haberinde El Al'ın gönüllü olacak pilot ve kabin görevlisi ekibi tahsis edememesinin nedeninin, ülkede hükümetin sunduğu yargı reformu nedeniyle yaşanan şiddetli protestolar olduğu belirtildi.El Al, personel sorununu 'diğer sebeplerin yanında' Netanyahu'nun talep ettiği Boeing 777 uçağını uçurabilecek niteliklere sahip pilot olmamasına bağladı.Haberde, ayrıca personelin hükümetin planladığı yargı revizyonuna karşı çıktıkları için gönüllü olmak istemedikleri öne sürüldü.Şirkete ceza kesilebilirÖte yandan Regev, kamu yayın kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, hükümetten aldığı kredilere ve finansman garantilerine bağımlı olan El Al'ın Netanyahu'nun seyahatinde personel görevlendirmemesi nedeniyle cezai tedbirlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.Şirket ise, 'İsrail bayrağını gururla taşıdığını' ve Netanyahu'nun uçuşunu planlandığı gibi gerçekleştireceğini duyursa da basın, sorunun henüz çözülmediğine dikkat çekti.Başbakan Netanyahu'nun bu hafta perşembe günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmek üzere Roma'ya gitmesi ve cumartesi günü ülkeye dönmesi planlanıyor.Geçen hafta İsrail Hava Kuvvetleri'nin 69. filosundaki 40 yedek pilotun üçü hariç tamamı yargı reformunu protesto etmek amacıyla bu hafta yapılması planlanan eğitim oturumuna katılmayacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/israil-ordusundaki-37-pilot-netanyahunun-yargi-reformunu-protesto-icin-egitime-katilmayacak-1067841373.html
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israil, el al airlines, benyamin netanyahu, pilot, protesto, yargı reformu
israil, el al airlines, benyamin netanyahu, pilot, protesto, yargı reformu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı turu için pilot bulunamıyor

09:55 06.03.2023 (güncellendi: 09:57 06.03.2023)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail El Al havayolu şirketi
İsrail El Al havayolu şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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Hükümetin sunduğu yargı reformuna karşı kitlesel protestoların sürdüğü İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bu hafta İtalya'ya yapacağı resmi ziyaret için pilot ve uçuş görevlisi bulamıyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenleyeceği resmi ziyaret için ülkenin havayolu şirketi El Al, pilot ve uçuş görevlisi sıkıntısı yaşadığını öne sürdü.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Ulaştırma Bakanı Miri Regev, El Al'ın perşembe günkü uçuş için pazar günü saat 14.00'e kadar verdiği süreyi kaçırmasının ardından ihaleyi Arkia ve Israir gibi diğer havayolu şirketlerine devretmeyi planlıyor.
Jerusalem Post'un haberinde El Al'ın gönüllü olacak pilot ve kabin görevlisi ekibi tahsis edememesinin nedeninin, ülkede hükümetin sunduğu yargı reformu nedeniyle yaşanan şiddetli protestolar olduğu belirtildi.
El Al, personel sorununu 'diğer sebeplerin yanında' Netanyahu'nun talep ettiği Boeing 777 uçağını uçurabilecek niteliklere sahip pilot olmamasına bağladı.
Haberde, ayrıca personelin hükümetin planladığı yargı revizyonuna karşı çıktıkları için gönüllü olmak istemedikleri öne sürüldü.

Şirkete ceza kesilebilir

Öte yandan Regev, kamu yayın kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, hükümetten aldığı kredilere ve finansman garantilerine bağımlı olan El Al'ın Netanyahu'nun seyahatinde personel görevlendirmemesi nedeniyle cezai tedbirlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
Şirket ise, 'İsrail bayrağını gururla taşıdığını' ve Netanyahu'nun uçuşunu planlandığı gibi gerçekleştireceğini duyursa da basın, sorunun henüz çözülmediğine dikkat çekti.
Başbakan Netanyahu'nun bu hafta perşembe günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmek üzere Roma'ya gitmesi ve cumartesi günü ülkeye dönmesi planlanıyor.
Geçen hafta İsrail Hava Kuvvetleri'nin 69. filosundaki 40 yedek pilotun üçü hariç tamamı yargı reformunu protesto etmek amacıyla bu hafta yapılması planlanan eğitim oturumuna katılmayacaklarını açıklamıştı.
İsrail Hava Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
DÜNYA
İsrail ordusundaki 37 pilot Netanyahu’nun yargı reformunu protesto için eğitime katılmayacak
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