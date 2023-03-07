https://sputniknews.com.tr/20230307/hindistan-orta-menzilli-karadan-havaya-fuze-denemesi-yapti-1067922645.html

Hindistan orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptı

Hindistan orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptı

Hindistan donanmasının orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptığı bildirildi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T09:56+0300

2023-03-07T09:56+0300

2023-03-07T09:56+0300

savunma

hindistan

balistik füze

füze denemesi

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Donanma sözcüsü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, orta menzilli karadan havaya füze (MRSAM) denemesinin INS Visakhapatnam muhribinden gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Hindistan Donanması, INS Visakhapatnam'dan MRSAM ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek, gemisavar füzelerine angajman yeteneğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.Sözcü, denemesi yapılan orta menzilli karadan havaya füzenin Hindistan Savunma Bakanlığı'nın AR-GE birimi ve İsrail'in IAI şirketince ortaklaşa geliştirildiğini bildirdi.Söz konusu deneme, donanmanın 'BrahMos' süpersonik füzesinin gemiden fırlatılan versiyonunun başarılı olduğu açıklanan testinden iki gün sonra geldi.

https://sputniknews.com.tr/20221015/hindistan-denizaltindan-balistik-fuze-denemesi-yapti-1062332889.html

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hindistan, balistik füze, füze denemesi