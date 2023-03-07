https://sputniknews.com.tr/20230307/hindistan-orta-menzilli-karadan-havaya-fuze-denemesi-yapti-1067922645.html
Hindistan orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptı
Hindistan orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptı
Hindistan donanmasının orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptığı bildirildi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:56+0300
2023-03-07T09:56+0300
2023-03-07T09:56+0300
savunma
hindistan
balistik füze
füze denemesi
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Donanma sözcüsü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, orta menzilli karadan havaya füze (MRSAM) denemesinin INS Visakhapatnam muhribinden gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Hindistan Donanması, INS Visakhapatnam'dan MRSAM ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek, gemisavar füzelerine angajman yeteneğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.Sözcü, denemesi yapılan orta menzilli karadan havaya füzenin Hindistan Savunma Bakanlığı'nın AR-GE birimi ve İsrail'in IAI şirketince ortaklaşa geliştirildiğini bildirdi.Söz konusu deneme, donanmanın 'BrahMos' süpersonik füzesinin gemiden fırlatılan versiyonunun başarılı olduğu açıklanan testinden iki gün sonra geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221015/hindistan-denizaltindan-balistik-fuze-denemesi-yapti-1062332889.html
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hindistan, balistik füze, füze denemesi
hindistan, balistik füze, füze denemesi
Hindistan orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptı
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Hindistan donanmasının orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptığı bildirildi.
Donanma sözcüsü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, orta menzilli karadan havaya füze (MRSAM) denemesinin INS Visakhapatnam muhribinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hindistan Donanması, INS Visakhapatnam'dan MRSAM ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek, gemisavar füzelerine angajman yeteneğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.
Sözcü, denemesi yapılan orta menzilli karadan havaya füzenin Hindistan Savunma Bakanlığı'nın AR-GE birimi ve İsrail'in IAI şirketince ortaklaşa geliştirildiğini bildirdi.
Söz konusu deneme, donanmanın 'BrahMos' süpersonik füzesinin gemiden fırlatılan versiyonunun başarılı olduğu açıklanan testinden iki gün sonra geldi.