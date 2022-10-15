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https://sputniknews.com.tr/20221015/hindistan-denizaltindan-balistik-fuze-denemesi-yapti-1062332889.html
Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı
Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı
Hindistan donanması denizaltından balistik füze denemesi yaptı. ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T01:52+0300
2022-10-15T01:55+0300
dünya
hindistan
füze
balistik
balistik füze
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Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Önceden belirlenmiş bir menzilde test edilen füze, Bengal Körfezi'ndeki hedefi tam isabetle vurdu. Silah sisteminin tüm operasyonel ve teknolojik parametreleri doğrulandı" denildi.Açıklamada, balistik füze denemesiyle denizaltı mürettebatının yeterliliği ve Hindistan'ın nükleer caydırıcılığının kanıtlandığı belirtildi.Denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6. ülkeFüzenin güvenilir, caydırıcı güce sahip, sağlam ve sürdürülebilir yeteneklerinin bulunduğu kaydedildi.ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6. ülke oldu.Hindistan, füzenin fırlatıldığı "INS Arihant" adlı ilk nükleer denizaltısının yapımına 2016'da Başbakan Narendra Modi'nin talimatıyla başlamıştı.
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hindistan, füze, balistik, balistik füze
hindistan, füze, balistik, balistik füze

Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

01:52 15.10.2022 (güncellendi: 01:55 15.10.2022)
© AFP 2022 / Prakash SinghHindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / Prakash Singh
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Hindistan donanması denizaltından balistik füze denemesi yaptı. ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6'ıncı ülke oldu.
Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Önceden belirlenmiş bir menzilde test edilen füze, Bengal Körfezi'ndeki hedefi tam isabetle vurdu. Silah sisteminin tüm operasyonel ve teknolojik parametreleri doğrulandı" denildi.
Açıklamada, balistik füze denemesiyle denizaltı mürettebatının yeterliliği ve Hindistan'ın nükleer caydırıcılığının kanıtlandığı belirtildi.
Denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6. ülke
Füzenin güvenilir, caydırıcı güce sahip, sağlam ve sürdürülebilir yeteneklerinin bulunduğu kaydedildi.
ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6. ülke oldu.
Hindistan, füzenin fırlatıldığı "INS Arihant" adlı ilk nükleer denizaltısının yapımına 2016'da Başbakan Narendra Modi'nin talimatıyla başlamıştı.
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