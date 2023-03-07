https://sputniknews.com.tr/20230307/guney-afrikada-elektrik-krizine-cozum-icin-bakan-atandi-1067957718.html

Güney Afrika'da elektrik krizine çözüm için bakan atandı

Güney Afrika'da elektrik krizine çözüm için bakan atandı

Günde 12 saate varan elektrik kesintilerinin yaşandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, elektrik krizinin çözümünden sorumlu bakan atandı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T22:43+0300

2023-03-07T22:43+0300

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dünya

güney afrika

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kriz

bakan

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cyril ramaphosa

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, hükümetin en öncelikli konusu olan elektrik krizinin çözümü için geliştirilen Enerji Eylem Planı'nın 'eksiksiz ve acilen' uygulanması için Elektrik Bakanı atandığını duyurdu.Ramaphosa, Kgosientsho Ramokgopa'nın ülkenin ilk Elektrik Bakanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.Yeni bakanın ulusal elektrik firması Eskom yöneticileri ve diğer bakanlıklarla ortak hareket edeceğini belirten Ramaphosa, "Elektrik Bakanı, ancak elektrik krizinin çözülmesi için gerekli olduğu sürece görevde kalacak" ifadelerini kullandı.Güney Afrika'da elektrik kriziSahra Altı Afrika'da elektriğe ulaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da son dönemde derin bir elektrik krizi yaşanıyor.Ülkenin elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlasını karşılayan kömürle çalışan santrallerde, eskiyen altyapı ve sabotaj nedeniyle meydana gelen arızalar, ülke genelinde günde 12 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açıyor.Güney Afrika hükümeti, giderek derinleşen elektrik krizi nedeniyle 9 Şubat'ta ulusal afet durumu ilan etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230215/ekvator-ginesinde-salgina-yol-acan-ve-kameruna-sicrayan-marburg-virusu-hakkinda-ne-biliyoruz-1067067735.html

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güney afrika, elektrik, kriz, bakan, atama, cyril ramaphosa