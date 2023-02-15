https://sputniknews.com.tr/20230215/ekvator-ginesinde-salgina-yol-acan-ve-kameruna-sicrayan-marburg-virusu-hakkinda-ne-biliyoruz-1067067735.html

Ekvator Ginesi'nde salgına yol açan ve Kamerun'a sıçrayan Marburg virüsü hakkında ne biliyoruz?

Ekvator Ginesi'nde salgına yol açan ve Kamerun'a sıçrayan Marburg virüsü hakkında ne biliyoruz?

Ebola'ya benzer çok bulaşıcı ve öldürücü Marburg'un Ekvator Ginesi'nde salgına yol açması dünyaya yine virüs alarmı verdirdi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T12:53+0300

2023-02-15T12:53+0300

2023-02-15T13:46+0300

yaşam

virüs

salgın

marburg virüsü

ekvator ginesi

afrika

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

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Orta Afrika'nın batısında kuzeyden Kamerun, güneyden ve doğudan Gabon, batıdan Atlantik Okyanusu ile çevrili Ekvator Ginesi'nin Kie-Ntem bölgesinde Marburg virüsü salgını nedeniyle en az 9 kişi ölürken 200'den fazla kişi karantinaya alındı. Daha önce virüsle ilgili endişeler nedeniyle sınır hareketliliğini kısıtlayan Kamerun da 15 Şubat'ta 2 Marburg vakası şüphesi bildirdi. DSÖ harekete geçtiEkvator Ginesi'ndeki Marburg hastalarında görülen belirtiler arasında ateş, yorgunluk, kanlı kusma ve ishal öne çıkıyor. Bölgedeki salgını doğrulayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Marburg'u, Ebola'ya benzer oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak sınıflandırıyor. DSÖ'nün açıklamasında "Soruşturma devam ediyor. Temaslıları izlemek, tecrit etmek ve belirtileri gösteren kişilere tıbbi bakım sağlamak için etkilenen bölgelere ileri düzey ekipler konuşlandırıldı" denildi. 1967'de Avrupa'daki laboratuvarlarda baş gösterdiEbola'ya neden olan aynı virüs ailesinden gelen oldukça öldürücü Marburg, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Marburg ile Frankfurt şehirleri ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki laboratuvarlarda çok sayıda ve eşzamanlı salgınlara neden olduktan sonra tanımlandı. Maymunlar üzerinde araştırma yaptığı söylenen en az 7 kişi virüse maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Doğal taşıyıcısı meyve yarasasıHastalık Uganda'dan ithal edilen Afrika yeşil maymunlarıyla ilişkilendirilse de Marburg virüsünün doğal taşıyıcısı Afrika meyve yarasası.Ölüm oranı yüzde 24'e düşürülebilirAfrika'da binlerce can alan Ebola'yı da içeren filovirüs ailesinin üyesi Marburg'dan ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkabilir. Bununla birlikte suşa ve semptomların yönetimine bağlı olarak ölüm oranı en az yüzde 24'e düşürülebilir. Daha önce Angola'da salgına neden olarak enfekte olan 250'den fazla kişinin yüzde 90'ını öldüren Marburg, geçen yıl Gana'da 2 ölüme yol açtı.Enfeksiyon ateş, titreme, ağrıyla başlıyorEbola gibi Marburg'un insandan insana bulaşması da enfekte kişilerin kanı ve vücut sıvıları veya yüzeylerle temas yoluyla gerçekleşiyor. Hastalık aniden ateş, titreme, baş ağrısı ve kas ağrısıyla kendini gösteriyor. 5. gün civarında enfekte kişi mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve ishal de yaşayabiliyor. Birçok hasta 5. ile 7. gün arasında ciddi kanamalı semptomlar geliştiriyor. Virüsün aynı zamanda birkaç organı da hedef alarak vücudun çalışma yeteneğini olumsuz etkilediği ve enfekte kişide kafa karışıklığına neden olabileceği de belirtiliyor. Henüz aşısı, ilacı yokŞimdilik Marburg hastalığını tedavi etmek için onaylanmış bir aşı veya ilaç bulunmamaktadır. Bununla birlikte rehidrasyon (vücuttan kaybolan su ve elektrolitlerin tekrar yerine konması) sayesinde semptomlar hafifletilerek hayatta kalma şansını artırabilir.

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virüs, salgın, marburg virüsü, ekvator ginesi, afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola