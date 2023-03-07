https://sputniknews.com.tr/20230307/evine-giren-dev-orumcegi-cikarmak-icin-kimseyi-bulamadi-belki-ulke-degistirmenin-vakti-gelmistir--1067930685.html

Evine giren dev örümceği çıkarmak için kimseyi bulamadı: 'Belki ülke değiştirmenin vakti gelmiştir'

Evine giren dev örümceği çıkarmak için kimseyi bulamadı: 'Belki ülke değiştirmenin vakti gelmiştir'

Avustralya'da yaşayan bir İngiliz, Sidney'deki evine giren dev örümcekten kurtulmaya çalışıyor. Şimdiye dek yardım talep ettiği sayısız haşere temizleme... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T12:33+0300

2023-03-07T12:33+0300

2023-03-07T12:35+0300

yaşam

örümcek

avustralya

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Avustralya'nın başkenti Sidney'de yaşayan bir İngiliz kadının hayatı, evine giren dev örümcek yüzünden alt üst oldu.Daily Mail'in haberine göre, dev örümceğin evden çıkarılması için haşere temizleme servisi görevlilerinden yardım isteyen kadın her başvurusundan eli boş döndü. Kimileri genç kadına meşale yakarak örümceği korkutma tavsiyesinde bulundu, kimileri ise "Evi tamamen yak gitsin" dedi.Sosyal medyadaki bir grup üzerinden 'örümcek tasfiyesi' ilanı veren kadın, "Örümceklerle arası iyi olan var mı? Coogee'deki dairemden bu örümceği çıkarabilen kişiye severek 50 dolar ödeyebilirim" dedi.Avustralya'da yılın bu zamanı pek çok kişi, dışarıdaki sıcaktan kaçarak serin yerlere saklanan örümceklerle sık sık karşılaşabiliyor. Ancak bu örümceğin büyüklüğü herkesi şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu şey steroid falan mı kullanıyor?" diye sordu.'Evi ateşe ver daha iyi'Fotoğrafa yorum yapan kullanıcılardan biri, "Belki ülke değiştirmenin vakti gelmiştir" derken, bir diğeri ise "Evi ateşe ver daha iyi" ifadelerini kullandı.Bazı kullanıcılar ise değil 50 dolar, 500 dolar teklif edilse dahi örümceği çıkarmaya çalışmayacaklarını dile getirdi.Durumu abartılı bulanlar da yok değil. Bazı kullanıcılar örümceğin türüne atıfta bulunarak, "Bu bir avcı örümcek. Sana zarar vermez, hatta sivrisinekleri öldürürler. Bir elektrikli süpürge kullanmanı öneririm" dedi.Bu gibi büyük örümcekler 15 santimetre boyuna kadar büyüyebiliyor. Her ne kadar korkutucu görünseler de tehlikeli sayılmıyorlar.Zehirleri olduğu için ısırmaları halinde acıya sebep olan avcı örümceklerin insanları ısırması pek sık rastlanan bir durum değil.Uzmanlar, bu gibi örümcekleri bir kutu ya da koli kullanarak uzaklaştırma tavsiyesinde bulunuyor.

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örümcek, avustralya