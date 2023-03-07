https://sputniknews.com.tr/20230307/deprem-sonrasi-yesilgozun-rengi-degisti-1067931598.html
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T12:47+0300
2023-03-07T12:47+0300
2023-03-07T12:47+0300
yaşam
deprem
göl
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230228/tabiat-parki-2-metre-kaydi-golun-su-seviyesi-yukseldi-1067592479.html
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deprem, göl, kahramanmaraş
deprem, göl, kahramanmaraş
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu.
Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.