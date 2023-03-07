https://sputniknews.com.tr/20230307/deprem-sonrasi-yesilgozun-rengi-degisti-1067931598.html

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

deprem

göl

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.

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deprem, göl, kahramanmaraş