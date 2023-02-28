https://sputniknews.com.tr/20230228/tabiat-parki-2-metre-kaydi-golun-su-seviyesi-yukseldi-1067592479.html

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi

Adıyaman’da bulunan Gölbaşı Gölü’nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T12:12+0300

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2023-02-28T12:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

adıyaman

park

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Depremin en çok etkilendiği yerlerden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin birçok noktasında fay kırıkları meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gölbaşı ilçesinde metrelerce derinlikte oluşan fay kırıkları nedeniyle yer seviyelerinde kot farkı oluştu. Gölbaşı Gölü çevresinde yaklaşık 2 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde fay kırıkları oluştu.Gölbaşı Tabiat Parkı'nda tonlarca toprak yığını göle doğru kaydı. Tonlarca toprağın kaydığı Gölbaşı Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Kayan toprak yığınları ve yükselen su seviyesiyle tabiat parkındaki banklar ve piknik alanları su içinde kaldı.Tabiat Parkı’nda büyük toprak kaymalarının olduğunu dile getiren belediye görevlisi Ahmet Kırca, “Gölbaşı Tabiat Parkı dışardan da bayağı ziyaretçisi olan bir yerdi. Deprem gecesi büyük bir zarar gördü. Göle doğru 2-3 metre kayma oldu. Yarıklar oluştu, kötü bir görüntü ortaya çıktı” dedi.

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