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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/tabiat-parki-2-metre-kaydi-golun-su-seviyesi-yukseldi-1067592479.html
Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi
Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi
Adıyaman’da bulunan Gölbaşı Gölü’nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T12:12+0300
2023-02-28T12:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
adıyaman
park
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Depremin en çok etkilendiği yerlerden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin birçok noktasında fay kırıkları meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gölbaşı ilçesinde metrelerce derinlikte oluşan fay kırıkları nedeniyle yer seviyelerinde kot farkı oluştu. Gölbaşı Gölü çevresinde yaklaşık 2 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde fay kırıkları oluştu.Gölbaşı Tabiat Parkı'nda tonlarca toprak yığını göle doğru kaydı. Tonlarca toprağın kaydığı Gölbaşı Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Kayan toprak yığınları ve yükselen su seviyesiyle tabiat parkındaki banklar ve piknik alanları su içinde kaldı.Tabiat Parkı’nda büyük toprak kaymalarının olduğunu dile getiren belediye görevlisi Ahmet Kırca, “Gölbaşı Tabiat Parkı dışardan da bayağı ziyaretçisi olan bir yerdi. Deprem gecesi büyük bir zarar gördü. Göle doğru 2-3 metre kayma oldu. Yarıklar oluştu, kötü bir görüntü ortaya çıktı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/depremde-iki-dagin-arasinda-kalan-48-kisi-hayatini-kaybetti-1067448884.html
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deprem, adıyaman, park
deprem, adıyaman, park

Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi

12:12 28.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - KÜRŞAT AKTAŞ - ŞİNASİ İNANTabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi
Tabiat parkı 2 metre kaydı, gölün su seviyesi yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - KÜRŞAT AKTAŞ - ŞİNASİ İNAN
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Adıyaman’da bulunan Gölbaşı Gölü’nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi.
Depremin en çok etkilendiği yerlerden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin birçok noktasında fay kırıkları meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine komşu olan Gölbaşı ilçesinde metrelerce derinlikte oluşan fay kırıkları nedeniyle yer seviyelerinde kot farkı oluştu.
Gölbaşı Gölü çevresinde yaklaşık 2 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde fay kırıkları oluştu.
Gölbaşı Tabiat Parkı'nda tonlarca toprak yığını göle doğru kaydı. Tonlarca toprağın kaydığı Gölbaşı Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Kayan toprak yığınları ve yükselen su seviyesiyle tabiat parkındaki banklar ve piknik alanları su içinde kaldı.
Tabiat Parkı’nda büyük toprak kaymalarının olduğunu dile getiren belediye görevlisi Ahmet Kırca, “Gölbaşı Tabiat Parkı dışardan da bayağı ziyaretçisi olan bir yerdi. Deprem gecesi büyük bir zarar gördü. Göle doğru 2-3 metre kayma oldu. Yarıklar oluştu, kötü bir görüntü ortaya çıktı” dedi.
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
24 Şubat, 10:27
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