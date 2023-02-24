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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/depremde-iki-dagin-arasinda-kalan-48-kisi-hayatini-kaybetti-1067448884.html
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-24T10:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
malatya
fay
dağ
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/tek-katli-hobi-evleri-depremde-hasar-gormedi-afetzedelerin-siginagi-oldu-1067424366.html
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kahramanmaraş, deprem, malatya, fay, dağ
kahramanmaraş, deprem, malatya, fay, dağ

Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

10:27 24.02.2023
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK - HASAN ERYILMAZDepremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK - HASAN ERYILMAZ
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Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.
Tek katlı hobi evleri depremde hasar görmedi, afetzedelerin sığınağı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Tek katlı hobi evleri depremde hasar görmedi, afetzedelerin sığınağı oldu
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