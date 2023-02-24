https://sputniknews.com.tr/20230224/depremde-iki-dagin-arasinda-kalan-48-kisi-hayatini-kaybetti-1067448884.html
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T10:27+0300
2023-02-24T10:27+0300
2023-02-24T10:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
malatya
fay
dağ
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/tek-katli-hobi-evleri-depremde-hasar-gormedi-afetzedelerin-siginagi-oldu-1067424366.html
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kahramanmaraş, deprem, malatya, fay, dağ
kahramanmaraş, deprem, malatya, fay, dağ
Depremde iki dağın arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
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Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.