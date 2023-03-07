https://sputniknews.com.tr/20230307/belcikada-depremzedeler-icin-toplanan-bagis-116-milyon-euroya-ulasti-1067956718.html
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11.6 milyon euro'ya ulaştı
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11.6 milyon euro'ya ulaştı
Belçika'da yayın yapan radyo kanallarının da katılımıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına '12-12'... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:20+0300
2023-03-07T22:20+0300
2023-03-07T22:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
belçika
deprem
türkiye
yardım
hadise
şarkı
euro
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Batı Avrupa ülkesi Belçika'da Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, depremin birinci ayında Belçika'daki bazı yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasına dün bir günlüğüne dahil oldu.Radyolar gün boyu Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği 'İnsanlar insanlara yardım eder' parçasını çaldı, bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, anonslarla '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, gün boyu yardım çağrıları yaptı.Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1.8 milyon euro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için '12-12' konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11.6 milyon euro'ya ulaştığı bildirildi.Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verildi.Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/belcika-radyolarinda-depremzedeler-icin-bagis-kampanyasi-duzenlendi-1067915969.html
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belçika, deprem, türkiye, yardım, hadise, şarkı, euro
belçika, deprem, türkiye, yardım, hadise, şarkı, euro
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11.6 milyon euro'ya ulaştı
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Belçika'da yayın yapan radyo kanallarının da katılımıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına '12-12' konsorsiyumunun düzenlediği bağış kampanyasında şu ana kadar 11.6 milyon euro toplandı.
Batı Avrupa ülkesi Belçika'da Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, depremin birinci ayında Belçika'daki bazı yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasına dün bir günlüğüne dahil oldu.
Radyolar gün boyu Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği 'İnsanlar insanlara yardım eder' parçasını çaldı, bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.
Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, anonslarla '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, gün boyu yardım çağrıları yaptı.
Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1.8 milyon euro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için '12-12' konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11.6 milyon euro'ya ulaştığı bildirildi.
Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verildi.
Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.