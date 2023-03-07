https://sputniknews.com.tr/20230307/belcikada-depremzedeler-icin-toplanan-bagis-116-milyon-euroya-ulasti-1067956718.html

Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11.6 milyon euro'ya ulaştı

Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11.6 milyon euro'ya ulaştı

Belçika'da yayın yapan radyo kanallarının da katılımıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına '12-12'... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T22:20+0300

2023-03-07T22:20+0300

2023-03-07T22:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

belçika

deprem

türkiye

yardım

hadise

şarkı

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067956847_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d4e5633a64db53a377ec198e6d6f153.jpg

Batı Avrupa ülkesi Belçika'da Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, depremin birinci ayında Belçika'daki bazı yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasına dün bir günlüğüne dahil oldu.Radyolar gün boyu Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği 'İnsanlar insanlara yardım eder' parçasını çaldı, bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, anonslarla '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, gün boyu yardım çağrıları yaptı.Bu yayınlar sayesinde 1 günde 1.8 milyon euro bağış toplandığı açıklandı. Dünkü bağışların eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için '12-12' konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11.6 milyon euro'ya ulaştığı bildirildi.Konsorsiyumdan yapılan açıklamada, "Bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verildi.Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230307/belcika-radyolarinda-depremzedeler-icin-bagis-kampanyasi-duzenlendi-1067915969.html

belçika

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, deprem, türkiye, yardım, hadise, şarkı, euro