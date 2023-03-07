Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/belcika-radyolarinda-depremzedeler-icin-bagis-kampanyasi-duzenlendi-1067915969.html
Belçika radyolarında depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi
Belçika radyolarında depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi
Belçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalının katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T01:59+0300
2023-03-07T01:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
belçika
yardım
insani yardım
türkiye
yayın
kampanya
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Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, gün boyunca Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği 'İnsanlar insanlara yardım eder' parçasını çalmaya başladı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, depremin birinci ayında anonslarla yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, akşam saatlerine kadar sürecek yardım çağrılarını yayınlıyor.Anonslarda, depremler hakkında bilgi veriliyor ve bağış için 12-12 konsorsiyumunun hesap numaraları ve internet sitesinin adresleri duyuruluyor. Ayrıca Belçika'dan SMS ile nasıl bağış gönderileceğinin bilgisi aktarılıyor.'Medya desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz'12-12 konsorsiyumunun sözcüsü Philippe Henon, kampanyayla ilgili açıklamasında, "Böyle zamanlarda medyanın desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz. Bunu daha önceki kampanyalarda da gördük" dedi.Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.Bağışlar, konsorsiyumun 'BE19 0000 0000 1212' numaralı hesabına veya 'www.1212.be' internet sitesine yapılabiliyor. Ayrıca SMS göndererek her mesajda 1 euro bağış yapılabiliyor.​​​​​​​ Toplanan bağış miktarının yarın açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/sirbistan-ligindeki-macta-depremzede-cocuklar-icin-oyuncak-toplandi-1067897693.html
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deprem, belçika, yardım, insani yardım, türkiye, yayın, kampanya
deprem, belçika, yardım, insani yardım, türkiye, yayın, kampanya

Belçika radyolarında depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi

01:59 07.03.2023
© AABelçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalının katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına bağış kampanyası düzenlendi.
Belçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalının katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına bağış kampanyası düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Belçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalının katılımıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına bağış kampanyası düzenlendi.
Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, gün boyunca Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği 'İnsanlar insanlara yardım eder' parçasını çalmaya başladı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.
Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, depremin birinci ayında anonslarla yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12-12' adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, akşam saatlerine kadar sürecek yardım çağrılarını yayınlıyor.
Anonslarda, depremler hakkında bilgi veriliyor ve bağış için 12-12 konsorsiyumunun hesap numaraları ve internet sitesinin adresleri duyuruluyor. Ayrıca Belçika'dan SMS ile nasıl bağış gönderileceğinin bilgisi aktarılıyor.

'Medya desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz'

12-12 konsorsiyumunun sözcüsü Philippe Henon, kampanyayla ilgili açıklamasında, "Böyle zamanlarda medyanın desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz. Bunu daha önceki kampanyalarda da gördük" dedi.
Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.
Bağışlar, konsorsiyumun 'BE19 0000 0000 1212' numaralı hesabına veya 'www.1212.be' internet sitesine yapılabiliyor. Ayrıca SMS göndererek her mesajda 1 euro bağış yapılabiliyor.​​​​​​​ Toplanan bağış miktarının yarın açıklanması bekleniyor.
Sırbistan Süper Ligi'nde Novi Pazar ile Radnicki futbol takımları arasında oynanan maçta sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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