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Sırbistan Ligi'ndeki maçta depremzede çocuklar için oyuncak toplandı
Sırbistan Ligi'ndeki maçta depremzede çocuklar için oyuncak toplandı
Sırbistan Süper Ligi'nde Novi Pazar ile Radnicki futbol takımları arasında oynanan maçta sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T22:09+0300
2023-03-06T22:09+0300
spor
sırbistan
süper lig
maç
oyuncak
deprem
türkiye
yardım
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Sırbistan'da Sancak Bölgesi'nin en büyük şehri Novi Pazar'ın Şehir Stadyumu'nda oynanan maç öncesi bilet satışı yapılmadı ve taraftarlardan stada oyuncaklarla gelinmesi istendi.Novi Pazar'ın taraftar grupları ve 'Açık El' isimli yardım kuruluşunun organize ettiği etkinlikte taraftarlar stada peluş oyuncaklarla müsabakayı izlemeye geldi.Maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, deprem bölgesindeki insanlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi.Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da karşılaşmayı izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/deprem-bolgesinde-olan-tuba-buyukustunden-destek-cagrisi-bir-suru-seye-ihtiyacimiz-var-1067889913.html
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sırbistan, süper lig, maç, oyuncak, deprem, türkiye, yardım
sırbistan, süper lig, maç, oyuncak, deprem, türkiye, yardım

Sırbistan Ligi'ndeki maçta depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

22:09 06.03.2023
© AASırbistan Süper Ligi'nde Novi Pazar ile Radnicki futbol takımları arasında oynanan maçta sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek.
Sırbistan Süper Ligi'nde Novi Pazar ile Radnicki futbol takımları arasında oynanan maçta sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Sırbistan Süper Ligi'nde Novi Pazar ile Radnicki futbol takımları arasında oynanan maçta sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek.
Sırbistan'da Sancak Bölgesi'nin en büyük şehri Novi Pazar'ın Şehir Stadyumu'nda oynanan maç öncesi bilet satışı yapılmadı ve taraftarlardan stada oyuncaklarla gelinmesi istendi.
Novi Pazar'ın taraftar grupları ve 'Açık El' isimli yardım kuruluşunun organize ettiği etkinlikte taraftarlar stada peluş oyuncaklarla müsabakayı izlemeye geldi.
Maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, deprem bölgesindeki insanlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da karşılaşmayı izledi.
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