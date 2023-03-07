https://sputniknews.com.tr/20230307/basketbolcu-cedi-osmandan-depremzede-cocuklar-icin-bagis-cagrisi-1067917470.html
Basketbolcu Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için bağış çağrısı
Basketbolcu Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için bağış çağrısı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu ve UNICEF iyi niyet elçisi Cedi Osman, Türkiye'deki depremzede çocuklar için yardım çağrısı yaptı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T03:30+0300
2023-03-07T03:30+0300
2023-03-07T03:30+0300
spor
cedi osman
basketbol
çağrı
deprem
türkiye
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UNICEF Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında Cedi Osman, "Milyonlarca çocuk, milyonlarca ihtiyaç. Bugün milyonları etkileyen yıkıcı depremin üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Bu krizden en çok çocuklar etkilendi" ifadelerini kullandı.Çocukların bazılarının ailelerini, bazılarının arkadaşlarını ve bazılarının ise evlerini kaybettiğine dikkati çeken Osman, eğitimlerinin de etkilendiği ve travmaya maruz kaldıklarını dile getirdi.Osman, UNICEF'in sahada çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ama daha fazlası yapılmalı. Hemen, şimdi! Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın" çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230306/sirbistan-ligindeki-macta-depremzede-cocuklar-icin-oyuncak-toplandi-1067897693.html
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cedi osman, basketbol, çağrı, deprem, türkiye
cedi osman, basketbol, çağrı, deprem, türkiye
Basketbolcu Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için bağış çağrısı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu ve UNICEF iyi niyet elçisi Cedi Osman, Türkiye'deki depremzede çocuklar için yardım çağrısı yaptı.
UNICEF Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında Cedi Osman, "Milyonlarca çocuk, milyonlarca ihtiyaç. Bugün milyonları etkileyen yıkıcı depremin üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Bu krizden en çok çocuklar etkilendi" ifadelerini kullandı.
Çocukların bazılarının ailelerini, bazılarının arkadaşlarını ve bazılarının ise evlerini kaybettiğine dikkati çeken Osman, eğitimlerinin de etkilendiği ve travmaya maruz kaldıklarını dile getirdi.
Osman, UNICEF'in sahada çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ama daha fazlası yapılmalı. Hemen, şimdi! Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın" çağrısında bulundu.