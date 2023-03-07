https://sputniknews.com.tr/20230307/basketbolcu-cedi-osmandan-depremzede-cocuklar-icin-bagis-cagrisi-1067917470.html

Basketbolcu Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için bağış çağrısı

Basketbolcu Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için bağış çağrısı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu ve UNICEF iyi niyet elçisi Cedi Osman, Türkiye'deki depremzede çocuklar için yardım çağrısı yaptı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T03:30+0300

2023-03-07T03:30+0300

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spor

cedi osman

basketbol

çağrı

deprem

türkiye

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UNICEF Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında Cedi Osman, "Milyonlarca çocuk, milyonlarca ihtiyaç. Bugün milyonları etkileyen yıkıcı depremin üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Bu krizden en çok çocuklar etkilendi" ifadelerini kullandı.Çocukların bazılarının ailelerini, bazılarının arkadaşlarını ve bazılarının ise evlerini kaybettiğine dikkati çeken Osman, eğitimlerinin de etkilendiği ve travmaya maruz kaldıklarını dile getirdi.Osman, UNICEF'in sahada çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ama daha fazlası yapılmalı. Hemen, şimdi! Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın" çağrısında bulundu.

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cedi osman, basketbol, çağrı, deprem, türkiye